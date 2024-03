Prohens y Bauzà presentan este martes en Berlín las nuevas estrategias turísticas de Baleares

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, presentan este martes (10.30 horas) en la feria ITB de Berlín las nuevas estrategias turísticas de Baleares.

Antes (10.00 horas), la líder del Govern y el conseller recorrerán los mostradores de los consells insulares, de los ayuntamientos y de los coexpositores.

A las 12.15 horas está previsto que la presidenta Prohens mantenga una reunión con el ministro de Turismo, Jordi Hereu, y a las 15.15 horas, en la presentación de la séptima edición del Mallorca Live Festival.

Más tarde, a las 17.15 horas, Prohens asistirá a la presentación de 'L'ametla de Mallorca i el seu vincle amb l'illa' y a las 19.30 horas, pronunciará unas palabras en el evento 'Celebrating the Mediterranian way of life'.