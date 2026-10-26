Prohens coordina la estrategia electoral del PP Baleares para las elecciones generales - PP

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP Baleares, Marga Prohens, ha presidido este lunes una reunión del G10 --los alcaldes y portavoces de los diez municipios más poblados de las Islas-- para coordinar la estrategia electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El encuentro, según ha señalado la formación 'popular' en un comunicado, ha servido para reforzar la maquinaria de campaña y abordar las principales prioridades políticas que defenderán durante las próximas semanas, con especial atención a la vivienda, la bajada de impuestos, el apoyo a las familias y la defensa de los intereses de Baleares.

Durante la reunión, Prohens ha destacado la importancia de movilizar al partido en los diez municipios más poblados del archipiélago y trasladar a los ciudadanos el proyecto político del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "alternativa" al del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, los 'populares' han reafirmado su objetivo de contribuir al cambio político en España el próximo 29N y llevar a Feijóo a la Moncloa para "impulsar un Gobierno que atienda las necesidades de las familias, dé respuesta al problema de acceso a la vivienda y sitúe los intereses de Baleares entre sus prioridades".