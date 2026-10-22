Prohens cree que la candidatura del PP al Congreso aporta "talento, proximidad y capacidad de gestión"

Archivo - La presidenta del Gobierno de Baleares, Marga Prohens y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, conversan durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en IFEMA Madrid, a 23 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha considerado que la candidatura que su partido ha presentado al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre aporta "talento, proximidad y capacidad de gestión".

La lista la encabezará el líder del PP de Eivissa, José Vicente Marí Bosó, a quien acompañarán la vicepresidenta primera del Consell de Mallorca, Antònia Roca, y el diputado en el Congreso Joan Mesquida.

"El PP de Baleares va con todo en estas elecciones del próximo 29N", ha escrito Prohens en su cuenta de la red social X. "Aportamos talento, proximidad y capacidad de gestión para llevar el cambio a España de la mano de Alberto Núñez Feijóo", ha añadido.