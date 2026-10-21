Prohens: "La gente de esta tierra tiene que trabajar cada día, no puede estar días y días acampada en plaza de España"

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este miércoles, en su última intervención en la segunda jornada del Debate de Política General, dirigiéndose al PSIB, que no pueden estar acampados "días y días" en plaza de España.

"No sé de dónde se piensan que venimos y quiénes son nuestras familias, los sacrificios que hemos tenido que hacer todos a lo largo de la vida. Por eso los trabajadores, las rentas medias y los autónomos se alejan de esta izquierda. Porque nosotros no podemos ir a acampar a plaza España. La gente de esta tierra tiene que trabajar cada mañana. No podemos estar acampados días y días en plaza España"m ha señalado en su última intervención en la segunda jornada del Debate de Política General, rechazando que la izquierda se refiera a los 'populares' como los poderosos.

La presidenta ha acusado a la izquierda de apostar por el enfrentamiento y que por eso los trabajadores y las rentas medias "se han alejado de esta izquierda".

Por otra parte, ha afirmado que "nadie se atreve a enviarle un mensaje y llamarle cariño". "Nadie me envía un mensaje y me dice si te reúnes con ellos te voy a querer para siempre", ha añadido en referencia a los mensajes que el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, enviaba a la expresidenta del Govern, Francina Armengol. "Eso solo les pasa a ustedes, que consintieron que nos robaran cuatro millones de euros", ha añadido.

Prohens, al mismo tiempo, ha acusado al portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, de "apostar por la mafia del PSOE".

La presidenta, por otra parte, ha calificado de "vergonzoso" que los portavoces socialista y mallorquinista hayan dicho que ha subido a la tribuna "enfadada". "Les he contestado en el tono que se merecen. Ni un palmo de gracia de nadie de ustedes", ha añadido.

"¿Con qué mujeres tratan ustedes?", ha preguntado Prohens. Antes, en su primera réplica a Negueruela, ha dicho al socialista que "nadie la hace callar", después de que el socialista hiciera un gesto con la mano.

La líder del Ejecutivo ha reprochado a la izquierda que "se ría" de los ciudadanos y de creerse que todos "comulgan con ruedas de molino". "La gente está enfadada y les ha puesto frente al espejo", ha afirmado la 'popular'.

Prohens ha acusado a la izquierda de "necesitar el enfrentamiento" y se ha referido a su bancada. "No somos como ellos", ha afirmado dirigiéndose a los 'populares'. Para la presidenta del Govern, la izquierda se "siente cómoda en lo que está pasando en Francia o Italia", en referencia a los disturbios.