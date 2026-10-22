Prohens homenajeará este viernes a los trabajadores de la administración autonómica jubilados

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, a 21 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este viernes en un homenaje a los trabajadores de la administración autonómica jubilados en el periodo 2025-2026.

El acto, al que también asistirán los consellers, tendrá lugar a las 14.00 horas en el patio del Consolat de Mar, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Se realizará entrega de una medalla conmemorativa a cada uno de los homenajeados y después la presidenta y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, pronunciarán unas palabras.

Además, en representación de los jubilados, intervendrá Concepción Sartorio. El acto contará con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Baleares.

GALA DE ASINEM

A las 19.50 horas, Prohens asistirá a la gala de la Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares (Asinem), que tendrá lugar en Es Molí des Comte y llevará por lema 'La exigencia nos define'.

Asistirán también el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

Prohens será recibida por el presidente de Asinem, Franco Mójer, y por la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, y pronunciará el discurso de clausura.