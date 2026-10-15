Prohens intervendrá este viernes en la gala 'Nit de la Vela Balear 2026' de la Federación Balear de Vela

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, - Diego Radamés - Europa Press - Archivo
PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, intervendrá este viernes en la gala 'Nit de la Vela Balear 2026', que conmemora el 60º aniversario de la Federación Balear de Vela y que tendrá lugar en el Port Center de Palma.
A su llegada, a las 18.30 horas, será recibida por la presidenta de la Federación Balear de Vela, Catalina Darder; el presidente de la Federación Española de Vela, Chimo González; y el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz.
Asistirán también al acto el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente. La presidenta clausurará el acto con unas palabras.