Prohens lamenta "la hipocresía y la doble vara de medir" de MÉS cuando se trata de imputados de su partido

Publicado 14/11/2018 15:52:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Margalida Prohens, ha lamentado la "hipocresía y la doble vara de medir" de MÉS per Mallorca cuando se trata de imputados de su partido, como la número 3 al Consell de Mallorca, Caterina Mas, y cuando los imputados son de otro grupo. "Sus imputados son presuntos inocentes y los otros, presuntos culpables", ha criticado.

Tras la junta de portavoces de este miércoles, Prohens se ha referido así a que Mas está siendo investigada por un juzgado de Manacor por beneficiar, presuntamente, a su marido, por unos hechos ocurridos cuando esta era alcaldesa de Petra, según informa 'Diario de Mallorca'.

Según ha recalcado Prohens "es una imputación penal y no administrativa" y aunque respeta la "presunción de inocencia" se le acusa por prevaricación por dejar "caducar" una sanción urbanística de 58.000 euros a su marido.

De esta manera, Prohens ha dicho que "o bien que ella conocía que estaba imputada penalmente y lo escondió" a su partido o MÉS lo sabía y se demuestra así la "doble vara de medir de MÉS".

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha señalado que conocía el caso pero que no estaba al tanto del momento procesal de la investigación.

Además, ha dicho que el reglamento de primarias no impide que "a partir de una imputación no se pueda presentar a primarias" pero que esto tendrá que se valorado por los órganos de MÉS per Mallorca que pertoquen.

El portavoz del PSIB, Andreu Alcover, ha señalado que lo que "si un partido cumple su código ético le parece bien" lo que ocurra.