Prohens presidirá este miércoles el acto institucional del IBDona con motivo del 25N - CAIB

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidirá este miércoles el acto institucional organizado por el IBDona con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

El acto, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a partir de las 12.00 horas en Can Tàpera (Palma).

El acto se iniciará con la entrega de reconocimientos a diversas entidades por su labor en la lucha contra las violencias machistas y concluirá con la intervención de la presidenta del Govern.

También asistirán la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la directora del IBDona, Catalina Salom, entre otras autoridades.