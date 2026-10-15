Prohens recibe en audiencia este viernes al embajador de Islandia en España y a representantes de la asociación Redmadre

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante un diálogo en el 'Forbes Económic Summit', a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este viernes al embajador de Islandia en España, Kristján Andri Stefánsson, y, por otro lado, a representantes de la asociación Redmare Mallorca.

La primera audiencia será con el embajador y tendrá lugar a las 13.00 horas en el Consolat de Mar. También asistirán la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Francisca Ramis, y el cónsul honorario de Islandia en Baleares, Joaquín Gual de Torrella.

Más tarde, a las 13.30 horas, también en el Consolat de Mar, Prohens reibirá a representantes de la asociación Redmadre Mallorca, que ofrece información y acompañamiento a las mujeres embrazadas en situaciones de dificultad.

A la audiencia asistirán la presidenta de Redmadre, Maria Bel Riera; la tesorera, Maria Amparo Chirona, y la voluntaria colaboradora Marta Oliver.

También estará presente la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.