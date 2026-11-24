Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado los incrementos salariales por convenios colectivos, la mejora de las condiciones de los trabajadores públicos y las rebajas fiscales como medidas para mejorar el bienestar.

"El Govern trabaja para generar condiciones que permitan incrementar el bienestar y la capacidad económica de los trabajadores de las cuatro islas", ha subrayado en la sesión de control al Govern.

Según ha destacado, en 2025 Baleares fue la comunidad autónoma con el mayor incremento salarial por convenios. Además, ha destacado que el Govern ha devuelto recortes a los trabajadores públicos y que se ha equiparado el plus de insularidad con Canarias.

A ello, ha continuado, se suman las bajadas de impuestos que supondrán un ahorro de 114 millones de euros a más de 120.000 contribuyentes.

"Frente a ello, el Gobierno de España ha subido más de 100 veces los impuestos y se niega a eliminar el IVA a los alimentos básicos", ha criticado.

Prohens ha respondido así al diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha considerado "vergonzoso" que el PP se haya opuesto a la subida subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

"Venden medidas como si tuvieran un gran impacto y al final la ciudadanía ni las nota", ha criticado, en referencia a las medidas fiscales.

Prohens ha aprovechado su intervención para reconocer la labor de los bomberos y cuerpos de emergencias en el incendio en Formentor, que este martes se ha dado por controlado. También ha puesto en valor el trabajo previo de gestión forestal.