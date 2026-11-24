Archivo - La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares. - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá este miércoles con los representantes de la plataforma Stop Plantas de Baterías de Litio en Pollença.

El encuentro, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 09.30 horas en el Consolat de Mar.

También asistirán los directores generales de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, Paz Andrade, y de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu.

Más tarde, a las 14.00 horas en el estadio de Son Moix, la presidenta asistirá al coloquio organizado por la consultora KPMG con empresarios de Baleares sobre competitividad, la inversión y el crecimiento sostenible.