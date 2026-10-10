Prohens subraya las lecciones de las familias y la profesionalidad de los sanitarios de cuidados paliativos pediátricos. - @MARGAPROHENS

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha subrayado este sábado las lecciones de "valentía y amor" de las familias y la profesionalidad y vocación de los sanitarios de cuidados paliativos pediátricos.

La líder del Ejecutivo autonómico ha participado este sábado en la primera jornada de cuidados paliativos organizada en el Palacio de Congresos de Palma por el Projecte Junts.

"En esta era de inteligencia artificial, hay una cosa que nunca se podrá sustituir: la inteligencia emocional. El cuidado, la sensibilidad y la vocación de los grandes profesionales sanitarios del Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos, que cuidan y acompañan a nuestros niños y sus familias. Y la fuerza de estas familias, que cada día nos dan una lección de valentía y de amor", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

Prohens ha subrayado que la jornada coincide, precisamente, con el primer aniversario de la puesta en marcha del servicio de atención continuada de cuidados paliativos pediátricos en Baleares, 24 horas los 365 días del año. "Un avance que no hubiera sido posible sin la fuerza y la perseverancia de las familias", ha añadido.

La presidenta ha agradecido en este sentido la "perseverancia" de Mari Polo, presidenta de la asociación Estrella de na Marta, que hizo visible esta necesidad.

Prohens ha agradecido igualmente al Projecte Junts la organización de la jornada y a todo el equipo del servicio de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Son Espases "por su dedicación, profesionalidad y cariño".