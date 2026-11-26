Un proyecto para investigar el ictus infantil recluta a 340 pacientes y prevé llegar hasta los 500 - CAIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) ha reclutado a 340 pacientes y tiene como objetivo estudiar a 500 mediante técnicas avanzadas de genómica, neuroimagen y modelos experimentales de la vasculatura cerebral para avanzar en el diagnóstico genético del ictus infantil.

La Conselleria de Salud ha explicado en un comunicado que investigadores internacionales de centros españoles y europeos se han reunido en un simposio que tiene lugar este jueves y viernes en Palma para profundizar en los diagnósticos de esta enfermedad cerebrovascular.

El ictus, habitualmente asociado a las personas adultas, también puede afectar a los niños, incluso durante la gestación o los primeros días de vida. Sus consecuencias, han señalado, pueden incluir alteraciones motoras, dificultades cognitivas, epilepsia y otras discapacidades neurológicas que pueden persistir a lo largo de la vida.

A diferencia del ictus en adultos, en el que los factores de riesgo cardiovascular son más conocidos, las causas del ictus pediátrico son, en muchos casos, desconocidas. La identificación de los factores genéticos implicados representa una oportunidad para mejorar su diagnóstico, comprender los mecanismos de la enfermedad y avanzar hacia una medicina más personalizada.

El proyecto, llamado PReDICT, es una iniciativa de investigación multicéntrica coordinada por el investigador principal del grupo de Neurobiología del IdISBa y profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Cristòfol Vives-Bauzà, junto con el investigador principal del proyecto y especialista en genética del Hospital Universitario Son Espases, Damià Heine-Suñer.

El proyecto prevé estudiar una muestra de 500 pacientes con ictus pediátrico, de los cuales ya se ha reclutado a 340, mediante una aproximación que combina la secuenciación del genoma, el análisis de la expresión génica y los mecanismos epigenéticos, la información clínica y las técnicas avanzadas de neuroimagen.

Esta estrategia permite investigar tanto las alteraciones genéticas individuales como la posible contribución de múltiples variantes genéticas a la aparición de la enfermedad.

Vives-Bauzá ha destacado que el ictus pediátrico es una enfermedad poco conocida que puede tener consecuencias durante toda la vida. "Con PReDICT queremos entender por qué se produce e identificar las alteraciones genéticas que pueden contribuir a ello. Nuestro objetivo es que este conocimiento se traduzca en diagnósticos más precisos y, en el futuro, en nuevas oportunidades terapéuticas", ha añadido.

Otro de los elementos innovadores del proyecto es el desarrollo de modelos experimentales de la unidad neurovascular humana a partir de células madre pluripotentes inducidas (iPSC) derivadas de pacientes. Estos modelos permiten reproducir en el laboratorio determinados aspectos de la vasculatura cerebral y estudiar cómo las alteraciones genéticas pueden afectar a la integridad de los vasos sanguíneos, la barrera hematoencefálica y el desarrollo vascular.

AVANCES EN GENÉTICA, NEUROIMAGEN Y MODELOS VASCULARES

La primera jornada del simposio, que se ha celebrado este jueves, incluye sesiones dedicadas a la caracterización clínica del ictus pediátrico, las nuevas técnicas de neuroimagen, la arquitectura genética de la enfermedad y los modelos experimentales que permiten estudiar sus mecanismos biológicos.

Durante la jornada también se han presentado los primeros resultados de las investigaciones genómicas de PReDICT, a cargo del investigador principal del proyecto, Heine-Suñer, así como los avances en el desarrollo de modelos experimentales de vasos sanguíneos cerebrales derivados de células de pacientes.

Estos modelos, han añadido, permiten estudiar cómo determinadas alteraciones genéticas pueden comprometer el desarrollo vascular y contribuir a la aparición del ictus pediátrico.

En el encuentro de este viernes, el simposio se trasladará al Hospital Universitario Son Espases, donde tendrá lugar una jornada centrada en la colaboración científica, las perspectivas de futuro del proyecto y la participación de los pacientes y sus familias.

Intervendrán las asociaciones Hiru Hamabi, dedicada a dar visibilidad al ictus pediátrico y a atender a las familias afectadas, y Rehacer Baleares, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas que han sufrido un ictus.

La Conselleria ha apuntado que su participación permitirá incorporar la perspectiva de los pacientes y las familias a las discusiones científicas, además de reforzar la necesidad de orientar la investigación hacia problemas clínicos y necesidades reales.

La jornada incluirá también reuniones de trabajo entre los investigadores del consorcio para definir las próximas líneas de investigación y una visita a las instalaciones científicas del IdISBa.