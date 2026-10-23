El proyecto 'Registrar la luz' de Raquel Martínez recibe el Premio Bienal Pilar Juncosa de Edición - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Registrar la luz' de Raquel Martínez ha recibido el Premio Bienal Pilar Juncosa de Edición, que cuenta con una asignación económica de 12.000 euros, la más elevada de los Premios y Becas Pilar Juncosa 2026.

El alcalde de Palma y presidente de la Fundación Pilar i Joan Miró en Mallorca, Jaime Martínez, ha presidido este viernes la gala de entrega de estos reconocimientos, que ha tenido lugar en el auditorio de este espacio cultural dedicado a divulgar la obra y el legado de Joan Miró.

El acto, que ha sido conducido por la periodista Irene Sala, se ha abierto con el parlamento de la directora de la Fundación, Antònia Maria Perelló, y ha acogido la actuación del grupo musical ibicenco 'Animals marins', según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Siguiendo las bases de la convocatoria de este año, durante la ceremonia se ha realizado la entrega de seis becas y tres premios. El montante total de las compensaciones en metálico ha ascendido a 42.000 euros, de los que 14.000 corresponden a la dotación asignada a las becas y 28.000 a la de los premios.

De esta forma, las Becas de Formación a los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró han sido concedidas a Mercedes Balle, Karolina Wysocka, Desirée Moreno y Albert Ramírez Bonay. Cada uno de ellos recibirá la cantidad económica de 2.000 euros, además de beneficiarse de una matrícula gratuita en los talleres.

En cuanto a las Becas Pilar Juncosa para el programa familiar 'Mons Creatius', los perceptores son Maria Antònia Aloy, por el proyecto titulado 'Miró i els viatgers del temps', y Marina Uguet, por el proyecto 'Laboratori Miró'. En este caso, la asignación económica es de 3.000 euros por beca.

Por otro lado, el Premio Pilar Juncosa a la Innovación en Educación Artística, dotado con la cantidad de 8.000 euros, ha correspondido al proyecto 'Escuchar lo que la máquina no ve. Miró, arte sonoro y contranarrativas juveniles en la era de la inteligencia artificial', presentado por Isidoro García Díaz.

A su vez, José Carlos Martín García, autor del proyecto 'Escrito en la arena', ha sido el ganador del Premio Pilar Juncosa de Investigación sobre Miró y su contexto artístico y cultural, dotado también con 8.000 euros.

A lo largo de su parlamento, además de trasladar su enhorabuena a los destinatarios de los premios y becas de la edición de 2026, el alcalde de Palma ha destacado la figura de Pilar Juncosa Iglesias, mecenas del mundo del arte y esposa de Joan Miró.

Nacida en Palma en 1904, Pilar Juncosa impulsó, en 1993, dos años antes de su fallecimiento, la creación de los galardones y becas que llevan su nombre con la pretensión de prestar apoyo a los jóvenes talentos.

"Nuestra ciudad debe agradecimiento y reconocimiento a esta mujer admirable, que tanto se esforzó para favorecer las expectativas de los creadores y brindarles el apoyo que precisan", ha resaltado el primer edil.

En este sentido, ha indicado que "el mejor homenaje" que se puede rendir a la obra y la herencia de Pilar Juncosa y de Joan Miró "es el de seguir apostando incondicionalmente por dotar de más impulso y proyección a la Fundación para que se consolide como espacio cultural y artístico de referencia, dentro y fuera de la isla".

Por parte del Ayuntamiento, también han estado presentes en la gala el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta.

Igualmente, han asistido el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, y la directora insular de Patrimonio, Maria Isabel Arnau, además de una amplia representación del Patronato de la Fundación y de las entidades y organizaciones colaboradoras.