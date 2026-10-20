El proyecto Sóller Modernista difundirá el patrimonio con un documental, una 'app' o la señalización de elementos

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la presentación de Sóller Modernista. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Sóller Modernista' ha presentado este martes un documental homónimo con el que se trata de poner en valor, preservar y divulgar el patrimonio modernista del municipio, a través de nuevas herramientas de comunicación, interpretación y difusión cultural.

El proyecto, financiado con fondos europeos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), se da a conocer en el marco de 'Les Journées del Modernisme de Sóller', con el objetivo de "acercar este legado a la ciudadanía y a los visitantes", según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asistido a la proyección del documental acompañado del alcalde de Sóller, Miquel Nadal, el director insular para la Gobernanza y la Sostenibilidad del Consell de Mallorca, Pedro Mas, todo el equipo de gobierno municipal, así como, el historiador y archivero de Sóller, Toni Quetglas, y las encargadas de la parte del portal web del proyecto Llum Castanyer y Antònia Frau.

Galmés ha destacado que el proyecto Sóller Modernista es un "ejemplo" de cómo los fondos europeos permiten invertir en "aquello que define a Mallorca como pueblo", que es "su historia, su cultura y su patrimonio".

"Preservar este legado y darlo a conocer es una manera de reforzar la identidad de Mallorca y de transmitirla a las generaciones futuras", ha apuntado.

También ha señalado que Mallorca tiene "mucho para ofrecer", como su patrimonio cultural y arquitectónico, que es de un valor "extraordinario" y se tiene que saber explicar y compartir.

"Proyectos como este ayudan a diversificar la oferta turística, a poner en valor la autenticidad de cada municipio y a promover una manera de descubrir la isla basada en la cultura, el conocimiento y el respeto por su legado", ha remarcado.

Sóller conserva un patrimonio modernista extraordinario que forma parte esencial de su identidad y de su historia. Más allá de los edificios más emblemáticos, este legado se encuentra presente en numerosos elementos arquitectónicos y decorativos que configuran el paisaje urbano del municipio, como por ejemplo fachadas, vitrales, baldosas, rejas, puertas y esculturas.

El proyecto europeo, con un presupuesto de más de 379.000 euros, se articula mediante un convenio entre el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Sóller y, nace con la voluntad de explicar este patrimonio desde una perspectiva global, contextualizándolo dentro de la historia de Sóller y facilitar el conocimiento y la interpretación.

El objetivo es que tanto los residentes como las nuevas generaciones puedan reconocer y valorar los elementos que forman parte de su entorno y de su memoria colectiva. Para hacerlo posible, Sóller Modernista incorpora diferentes recursos que combinan la divulgación cultural con las nuevas tecnologías.

Entre las actuaciones desarrolladas destacan la creación de una identidad visual propia, el desarrollo de una página web y una aplicación digital, la elaboración de una guía de la ruta modernista, la producción de contenidos audiovisuales y materiales informativos, así como la incorporación de elementos de señalización para facilitar la identificación e interpretación del patrimonio en diferentes idiomas. De esta manera, se garantiza que tanto la población local como los visitantes internacionales puedan acceder a la información y descubrir la riqueza cultural y arquitectónica de Sóller.

Por su parte, el alcalde de Sóller ha subrayado que el modernismo es una parte "fundamental" de la historia y de la personalidad de Sóller. "Forma parte de las calles, las casas y de la memoria de muchas generaciones. Con este proyecto se pretende que los 'sollerics' conozcan todavía mejor este patrimonio y que los visitantes puedan entender y apreciar todo el que representa", ha alegado.

A esto ha añadido que la intención es que la cultura y el patrimonio sean "protagonistas" de la forma como explica Sóller, al preservar aquello que les hace "únicos" y "compartirlo con las generaciones futuras".

La iniciativa se enmarca en la voluntad del Consell de Mallorca de reforzar el valor del patrimonio cultural como elemento distintivo de la isla y como recurso para avanzar hacia un modelo turístico más diversificado, que ponga de relieve la historia, la cultura y las señas de identidad de cada municipio.