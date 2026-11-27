El PSIB cierra la campaña con un acto en Palma y la intervención telemática de Pedro Sánchez - PSIB

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha celebrado este viernes el acto de cierre de la campaña electoral de cara a las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, que ha contado con una intervención telemática del presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez.

El acto se ha celebrado en el antiguo parque de Bomberos de Palma y ha congregado a centeneras de personas, según los socialistas, que han señalado el carácter "absolutamente festivo" de este cierre de campaña.

La candidata del PSOE al Congreso por Baleares, Francina Armengol, ha subrayado que el mitin de este viernes ha sido "el más multitudinario de la historia de España", ya que la intervención de Sánchez la han seguido todas las ciudades españolas en las que los socialistas han hecho actos de cierre de campaña.

Armengol ha hecho un llamamiento a la movilización de las personas de izquierdas para que voten el domingo "con toda la fuerza, con ilusión y la esperanza de tener un Gobierno que defienda las personas y sus derechos", ante "la amenaza de retroceder 80 años de la derecha y la extrema derecha".

Al acto han asistido también la candidata de Acord de Progrés al Senado por Mallorca, Catalina Cladera; el candidato al Congreso Eduardo Soriano, y el secretario general del PSOE Palma, Iago Negueruela.