El PSIB critica la "falta de soluciones" del Ayuntamiento de Calvià en vivienda pese a que el alquiler subió un 64%

Archivo - Vista general de la playa de Magaluf, en Calvià. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado la "falta de soluciones" del Ayuntamiento de Calvià en materia de vivienda, aunque el precio de los alquileres ha pasado de los cerca de 900 euros en 2023 a rondar los 1.450 euros actualmente.

Este es uno de los reproches que ha lanzado la formación socialista en el Pleno de Rendición de Cuentas, en el que ha señalado que, tras tres años de gobierno de PP y Vox, los vecinos "viven peor" y el municipio "sigue sin un proyecto de futuro".

En un comunicado, la portavoz del PSIB en el Ayuntamiento de Calvià, Nati Francés, ha apuntado que PP y Vox prometieron "soluciones" para la vivienda pero ha asegurado que tres años después "vivir en Calvià es más difícil y mucho más caro".

"Los jóvenes no pueden emanciparse, las familias trabajadoras tienen dificultades para llegar a final de mes y cada vez más vecinos se ven obligados a marcharse. Este es el verdadero balance de su gobierno, mucha propaganda, ninguna solución y un Calvià donde cada vez cuesta más vivir", ha remarcado.

Asimismo, el PSIB ha argumentado que esta "falta de proyecto" también se refleja en los servicios públicos. Como ejemplo han puesto las nuevas unidades básicas de salud de Peguera y Son Ferrer que siguen sin "ser una realidad", pese al "trabajo realizado durante la anterior legislatura por el PSIB".

A esto habría que añadirle que tampoco haya abierto el Centro de Día de Palmanova, construido hace más de tres años por el anterior equipo de gobierno y que "continúa cerrado".

Los socialistas han añadido a esta "parálisis" la "desconexión" con el tejido social del municipio. El motivo es que PP y Vox "han puesto en riesgo" celebraciones tan "importantes" como las Festes del Rei en Jaume, mientras que El Rocío "fue relegado a un aparcamiento".

"La falta de diálogo también ha provocado un creciente conflicto con los trabajadores, con los policías locales y empleados municipales manifestándose, socorristas en huelga y, esta misma semana, los voluntarios de Protección Civil que se suman a las protestas", han advertido.

En materia turística, el PSIB ha criticado que el gobierno municipal "venda humo" con grandes anuncios mientras sigue "sin garantizar unos servicios básicos de calidad".

"No se puede presumir de querer ser una capital europea del turismo si las playas no están preparadas cuando empieza la temporada", ha reprochado Francés, al tiempo que ha recordado que este año los servicios de playa y las medidas de accesibilidad "han llegado más tarde que nunca".

La representante local ha indicado que, tres años después, el Consistorio "no ha sido capaz de poner soluciones" al problema de la vivienda, de abrir servicios que "ya estaban construidos", de "cuidar" las fiestas de Calvià, "ni de dialogar" con quienes trabajan para el municipio. "El problema no es la falta de tiempo. Es la falta de proyecto y de rumbo", ha sentenciado.

Por su parte, el candidato PSIB para las elecciones locales de 2027 en Calvià, Alfonso Rodríguez, ha trasladado un mensaje de "esperanza", al sostener que "todo esto tiene que cambiar" porque "Calvià merece mucho más que un gobierno sin rumbo".

"El PSIB tiene la ilusión, las ganas y un proyecto para volver a poner a las personas en el centro. El PSIB quiere un Calvià donde los jóvenes puedan quedarse, donde las familias puedan vivir y donde los mayores tengan los servicios que merecen. Un Calvià para vivir y se va a hacer realidad", ha indicado.