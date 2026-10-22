El PSIB critica el "fracaso" de las políticas de juventud del Consell ante las dificultades de emancipación

El conseller socialista y secretario general de la juventudes del PSIB de Mallorca, Joan Méndez. - PSIB

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha considerado este jueves que las políticas de juventud del Consell de Mallorca son un "fracaso absoluto" porque el gobierno insular ha dejado a los jóvenes en una situación de "vulnerabilidad extrema", sobre todo en términos de emancipación y acceso a una vivienda digna.

El grupo socialista del Consell de Mallorca ha señalado en un comunicado que los datos publicados por el Consejo de la Juventud de Baleares "evidencian el colapso" de las políticas de emancipación en el archipiélago. Según ha citado, el 8 por ciento de los jóvenes en las Islas consigue independizarse y, de ellos, la mitad convive en pisos compartidos.

Según la formación, el coste medio del alquiler absorbe el 124 por ciento del salario mensual de un joven, lo que "hace imposible" la emancipación con un solo sueldo y "anula" la posibilidad de ahorrar. Así, sostiene que, con el salario medio actual, un joven necesitaría ahorrar su sueldo íntegramente durante 26 años para afrontar la entrada de compra de una vivienda.

El conseller socialista y secretario general de la juventudes del PSIB de Mallorca, Joan Méndez, ha afirmado que los jóvenes están "atrapados por la incompetencia" del Consell de Mallorca.

En este sentido, ha lamentado que, mientras los jóvenes necesitan ahorrar durante 26 años, el gobierno insular "ha pagado cuatro viajes y ha organizado un par de conferencias de cara a la galería". Además, Méndez ha opinado que "no ha habido ni una sola medida real sobre la vivienda ni emancipación en toda la legislatura".

El socialista ha recordado que la primera decisión política del gobierno insular actual fue "desmantelar las ayudas directas a la emancipación", algo que era "justamente lo contrario a lo que pedía la gente joven" de la isla.

Méndez ha recordado que el PSIB ha presentado 96 propuestas y enmiendas para la elaboración del Plan Insular de Juventud, con iniciativas como reactivar las ayudas a la emancipación, incentivar el alquiler asequible o crear mecanismos de protección económica para los jóvenes.