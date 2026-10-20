El PSIB define como "triste" el discurso de Prohens y señala que "su medida estrella es la que ella derogó"

La vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, en una rueda de prensa - PSIB

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, ha considerado que el discurso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha sido "triste" y de "mala estudiante" que "pone excusas de por qué no ha afrontado los retos de Baleares".

Así se ha expresado la socialista en una rueda de prensa después de la primera sesión del Debate de Política General en el que Prohens ha anunciado cambios en la ley para destinar a la emergencia habitacional recursos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Sobre esta cuestión, Sánchez ha señalado que "la medida estrella de vivienda es volver a poner una medida que ella misma derogó". "Ha certificado su propio fracaso", ha añadido.