El PSIB denuncia que el Consell de Mallorca externaliza la organización de 'Lluc a Peu' de la Part Forana

El conseller socialista en el Consell de Mallorca Joan Méndez - PSIB

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha denunciado públicamente que las tareas de organización de 'Lluc a Peu' de la Part Forana que tradicionalmente asumían los Antics Blavets y voluntarios han sido externalizadas a empresas.

Según ha criticado la formación en una nota de prensa, la institución insular "fomenta la mercantilización y el lucro privado" en esta actividad.

El conseller socialista en el Consell de Mallorca Joan Méndez ha considerado que el equipo de gobierno insular "desvirtúa completamente el sentido de la 'Pujada a Lluc'". "Aquello que siempre habían hecho los Antics Balvets de Lluc y un ejército de voluntarios ahora se ha convertido en un negocio para empresas privadas", ha lamentado.

Igualmente, ha reprochado que las tradicionales 'mides' --las cintas de colores que se entregan a los participantes-- se han incluido en los lotes adjudicados a la empresa y ha lamentado que no se haya producido ninguna explicación pública.

Por otro lado, el socialista ha señalado que los ayuntamientos se encuentran en una "situación límite" ante la dificultad de contratar autobuses en temporada alta, añadiendo que "como no ha habido ninguna previsión por parte del Consell, ahora es todavía más difícil".

Así, ha insistido en que no se puede delegar toda la responsabilidad en una empresa ni confiar que "la gente pueda subir por arte de magia a Lluc", y ha reclamado al Consell que "asuma su función organizadora y garantice la seguridad y el control del recorrido".

El grupo socialista ha solicitado a la institución insular que active inmediatamente todos los procedimientos pendientes, recuperar la dirección "efectiva" del evento y "deje de cargar sobre los ayuntamientos unas responsabilidades que no les corresponden".