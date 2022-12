El PSIB ganaría las elecciones en Baleares, seguido de PP y Unidas Podemos, según el CIS

PALMA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ganaría las elecciones en Baleares como primera fuerza seguido de PP y Unidas Podemos, según la macroencuesta sobre tendencias de voto autonómico que ha publicado este jueves el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En concreto, el 23% de los encuestados por el CIS en Baleares afirman que, de celebrarse elecciones ahora, su voto sería para el partido de Francina Armengol; un 15,3% para el de Marga Prohens; y un 6,8% para el de Antònia Jover.

Con todo, cabe señalar que hasta un 24,4% de los encuestados manifiesta que no sabe todavía su voto, un 5,9% expresa que no votaría, un 4,1 votaría en blanco y un 0,3% voto nulo, así como un 7,8% de encuestados que no responden.

Siguiendo con estos resultados, la siguiente fuerza sería MÉS per Mallorca con un 3,1% de las respuestas; tras ella, Vox con un 2,8%, PI con un 2,3%, Cs con un 1,5%, MÉS per Menorca con un 0,9% y PACMA con un 0,4%. Finalmente un 1,6% de los encuestados votarían a otros partidos.

Baleares es la Comunidad donde menor porcentaje de los encuestados afirman que irán a votar (69,5%). Hasta un 5,9% dice que con toda seguridad no lo hará.

APROBADO RASPADO A LA GESTIÓN DEL GOVERN

El 56,7% de los encuestados por el CIS en Baleares consideran buena la situación de la Comunidad autónoma, aunque un 45,2% cree que ha empeorado en la última legislatura. Un 46,7% considera buena o muy buena la gestión de Armengol como presidenta de la Comunidad, y un 41,5% mala o muy mala.

A pesar de que la encuesta otorga la ventaja a los partidos que actualmente gobiernan en Baleares, la mayor parte de los encuestados considera que el Govern actual ha demostrado poco o nada que conoce los problemas de la Comunidad Autónoma o que sabe cómo resolverlos. Sí aprecian que tiene bastante disposición para negociar con distintos sectores como sindicatos y asociaciones. De media, otorgan a la gestión del Govern de Armengol una nota media de 5,27 puntos sobre diez.

La macroencuesta del CIS revela también que los baleares dan más importancia a las elecciones generales que a las autonómicas. Sin embargo, afirman que a la hora de votar en unas autonómicas, valoran más los temas regionales que los generales de España; pero dan más importancia al partido político (54,9%) que al candidato que se presenta a la presidencia (32,5%).

Por otro lado, el CIS pone de manifiesto que Baleares es la Comunidad con mayor insatisfacción con la facilidad para encontrar una vivienda a precio asequible. En cambio, destaca la satisfacción con la facilidad para encontrar un empleo.