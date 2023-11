PSIB Ibiza denuncia que el Govern no asigna partidas para crear un centro de crisis para víctimas de agresiones

IBIZA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB Ibiza ha denunciado que el Govern no ha asignado ningún presupuesto para crear en la isla el centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales. Según los socialistas, la consellera Catalina Cirer ha reconocido que no hay partidas para la instalación y que no se ha firmado el convenio con el Consell de Ibiza.

La diputada del PSOE Irantzu Fernández ha lamentado los "engaños" del PP tras anunciar la puesta en marcha de este centro en 2025. "Sin partida para la creación del centro de crisis en el presupuesto del Govern para 2024, es imposible que pueda estar en marcha a principios del año siguiente", ha dicho.

El PSOE ha exigido "urgencia" a la hora de priorizar los centros de crisis previstos, unos centros "fundamentales" ya que ofrecerán atención las 24 horas del día a las víctimas. "Lamentablemente, se han quedado sin presupuesto con la entrada del nuevo Govern del PP", ha dicho.

Según los socialistas, Cirer reconoció que no se contemplaba su construcción este año o en 2024.

El Govern "tampoco ha ofrecido garantías concretas sobre la ubicación del centro en Ibiza ni sobre la modalidad de su construcción ya que el convenio todavía no ha sido firmado ni propuesto", ha denunciado la diputada.

Por ello, exigirán que la creación de los centros de crisis se incluyan en las cuentas de 2024. Fernández ha avanzado que el PSOE presentará una enmienda a los presupuestos para que incorporen una partida para crear este servicio "que no puede seguir demorándose por culpa de la falta de interés del PP".

También ha lamentado que se haya eliminado la partida para realizar las Aulas Feministas de Ibiza y Formentera.

Según ha concluido, desde la llegada del PP en el Consell, las políticas de la mujer han sido relegadas a un segundo plano.