El PSIB pide saber las actuaciones que llevará a cabo el Consell de Mallorca en las escaleras de la Seu de Mallorca

El conseller insular del PSIB en el Consell de Mallorca Joan Ferrer y el regidor del PSIB en el Ayuntamiento de Palma Pepe Martínez frente a las escaleras de la Seu de Mallorca. - PSIB

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado al Consell de Mallorca que le concrete si está al tanto del "riesgo de colapso" de las escaleras de la Catedral de Mallorca y si tiene previsto desarrollar alguna actuación, junto con el Ayuntamiento de Palma, para evitarlo.

Esta es una de las peticiones que hacen los socialistas por su "preocupación" por la "tardanza" a la hora de tomar medidas en el espacio "más concurrido de Baleares", como lo demuestra que, durante el 2025, 1,2 millones de personas visitaron la Catedral.

En febrero de este año, se detectaron grietas en las escaleras de la Seu y, desde entonces, "no se ha actuado" para saber cuál es el alcance de los problemas de una infraestructura, que se encuentra en un conjunto declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y que cuenta con la "máxima protección patrimonial".

Las grietas aparecieron en el mes de febrero y, desde entonces, el PSIB en el Ayuntamiento de Palma ha preguntado en varias ocasiones a la Comisión de Centro Histórico en qué estado se encontraban las escaleras que estaba afectadas y qué actuaciones se tenían que llevar a cabo para repararlo.

El martes de la semana pasada, después de ocho meses, se dio a conocer un informe técnico, donde se constata que existen "patologías graves" que afectan tanto la funcionalidad, como la estabilidad de las escaleras. También remarca que el espacio existente debajo del mirador derecho presenta "riesgo inminente de colapso".

Para el regidor del PSIB a Cort, Pepe Martínez, ha alegado que durante ocho meses "no han hecho nada, no se han preocupado, solo han empezado a mirar después de que PSIB preguntara qué pasaba, han puesto en riesgo a la gente que pasa por aquí cada día", ha sostenido.

Ante estos hechos, el conseller insular del PSIB Joan Ferrer ha explicado que su partido en el Consell ha registrado una solicitud de información por saber si el Departamento de Cultura y Patrimonio tiene conocimiento del "grave deterioro estructural y del riesgo de colapso de varios tramos de las escaleras de la Seu".

"Frente a la pasividad de la administración municipal en el cuidado del patrimonio, el PSIB ha registrado una batería de preguntas para solicitar al Consell de Mallorca qué hace en cuanto a sus atribuciones de tutela y velatorio del patrimonio", ha afirmado.

Ferrer ha recordado que el Consell, cada vez que el Ayuntamiento de Palma "no hace los deberes", "mira también hacia otro lado", algo que ya es una "dinámica constante" en el conjunto de la legislatura.

También se quiere saber si el Consell, que tiene las competencias en materia de Patrimonio, ha llevado a cabo alguna actuación o ha hecho alguna inspección técnica para valorar el estado estructural de las escaleras de la Seu y comprobar el alcance de las patologías detectadas por los técnicos municipales.

Otras de las cuestiones que se han trasladado a Patrimonio es si el Consell ha recibido algún proyecto, anteproyecto o solicitud de autorización patrimonial relativa a la demolición parcial controlada y posterior reconstrucción de los tramos afectados de las escaleras de la Seu.

Además, han preguntado si la institución insular considera que Cort cumple de forma "adecuada" el deber legal de conservación, mantenimiento y custodia y, si no es así, si está dispuesto a adoptar medidas como órdenes de ejecución o, si fuera necesario, actuaciones subsidiarias para garantizar la preservación del BIC.

Por último, el PSIB preguntan qué responsabilidad piensa asumir el Consell de Mallorca para garantizar una solución "definitiva" y "patrimonialmente adecuada" al estado de las escaleras de la Catedral. Es decir, si tiene previsto impulsar o participar en algún tipo de coordinación con el Ayuntamiento de Palma, al establecer un calendario de actuaciones y valorar apoyo técnico o económico para ejecutar la rehabilitación integral del conjunto.