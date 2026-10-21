El PSIB propone al Govern aprobar medidas sociales ante la escalada inflacionaria

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, y otros diputados socialistas llegando al Parlament - JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha propuesto al Govern aprobar un paquete de medidas sociales para hacer frente a la escala inflacionaria, especialmente por el incremento de los precios de los hidrocarburos.

En la segunda jornada del Debate de Política General, el socialista ha reclamado a la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, que saque adelante ayudas directas para los fijos discontinuos, para las familias y para los sectores agrario, pesquero y de alimentación.

También ha propuesto aprobar la iniciativa legislativa popular (ILP) para la crear un Sistema Balear de Complemento de Pensiones Públicas para, entre otras medidas, equiparar las pensiones más bajas al salario mínimo interprofesional (SMI).