El PSIB-PSOE reafirma su apuesta por la movilidad sostenible con el compromiso de ampliar el tren a Alcúdia y Campos

Armengol defiende que el tren de Llevant será una realidad la próxima legislatura gracias al empuje de los socialistas de la comarca



PALMA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha reafirmado su apuesta por la movilidad sostenible y el transporte público colectivo con el compromiso de ampliar el tren a Alcúdia y Campos.

Según ha informado el PSIB-PSOE este domingo en una nota de prensa, los socialistas han reafirmado este fin de semana su apuesta por la movilidad sostenible y el transporte público colectivo en dos actos, en los que ha hecho público su compromiso de ampliar la red ferroviaria en Mallorca, con la ampliación del tranvía de Palma hasta Calvià y del tren hasta Alcúdia y Es Migjorn de Mallorca.

Se trata de un compromiso que ha hecho público la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Govern, Francina Armengol, y que se suma a los proyectos que ya están en marcha, del 'trambadia' de Palma y en Son Espases, el tranvía en el Parc Bit y el tren de Llevant.

"Queremos seguir sirviendo a la gente y transformando la realidad a mejor", ha destacado Armengol en el acto de presentación de Manolo Galán como candidato a la reelección de la alcaldía de Artà. "Por eso hacemos política", ha dicho.

Francina Armengol también ha recordado que el proyecto del tren de Llevant ya es una realidad gracias a la reivindicación "histórica" e insistencia de los socialistas de la comarca. "La reivindicación del tren de Llevant tiene nombre y apellidos socialistas: si no hubiera sido por los alcaldes y por las agrupaciones socialistas de Llevant el proyecto no habría salido adelante", ha subrayado.

La socialista también ha destacado que este partido "sabe hacia donde quiere ir como Comunidad autónoma y esto es lo que está en juego el 28 de mayo". Por el contrario, ha criticado que la derecha "solo cuenta hacia atrás para poder tener poder, pero nadie les ha escuchado decir qué quieren hacer".

En este sentido, Armengol ha recordado que, en Artà, "el PP devolvió el dinero para no hacer el tren". "La alternativa no existe, no tienen proyecto, solo quieren ocupar una silla", ha incidido.

PRESENTACIÓN DE MANOLO GALÁN COMO CANDIDATO A LA REELECCIÓN EN ARTÀ

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, y de la Federación Socialista de Mallorca, Catalina Caldera, han acompañado Manolo Galán, alcalde de Artà, en su acto de presentación como candidato a revalidar la alcaldía del municipio.

Armengol ha dicho "admirar" a Manolo Galán, porque "es una de las personas que mejor aconseja y una de las fuerzas del partido socialista; él ha hecho posible que Artà sea un pueblo espejo de Mallorca y también de Baleares, una envidia para todo el mundo".

Así, la socialista ha expresado que "el futuro se escribe con personas como Manolo Galán, porque es una persona que sabe gobernar, y saber gobernar no es una cosa fácil".

Por su parte, Cladera ha elogiado el buen trabajo de Galán al frente del consistorio los últimos seis años, especialmente en esta legislatura "llena de momentos complicados". "Manolo Galán es un gran candidato, ha sido y es un gran alcalde, y lo continuará haciendo", ha ensalzado Cladera, a la vez que ha enfatizado "como es de buena persona Manolo, una cosa importantísima en política".

La también presidenta del Consell ha destacado así mismo que los socialistas harán posible la próxima legislatura "la reivindicación histórica de la llegada del tren en Artà", lo que será realidad "gracias al buen trabajo del Govern, con Francina Armengol al frente".

Finamente, Galán ha pedido la confianza de los artanencs el próximo 28 de mayo porque, ha dicho, "tener muchas ganas de continuar trabajando para el pueblo". "Tenemos proyecto y desde hace años Artà tiene claro que quiere, pero sobre todo que no quiere", ha resaltado.

"He decidido seguir luchando por nuestra tierra, patrimonio y cultura, que es lo que nos identifica", ha exclamado Galán, quien ha aseverado también que en "este 2023, todos los alcaldes de Llevant serán socialistas".