PSIB señala el "colapso permanente" de las urgencias hospitalarias y acusa al Govern de "favorecer" la sanidad privada

Archivo - Puerta de urgencias del Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha advertido de la "saturación y colapso permanente" que se viviría en las urgencias de los hospitales de Baleares y ha sostenido que esta situación se "alarga en el tiempo" por la supuesta intención del Govern de "deteriorar la sanidad pública y favorecer la privada".

De esta manera se ha pronunciado la diputada del PSIB Patricia Gómez, quien ha reprochado al Govern que tampoco refuerce los servicios en la Atención Primaria, lo que "contribuiría a bajar la presión" sobre los hospitales.

En una entrevista a Ona Mediterrània, Gómez ha apuntado que en julio del año pasado ya se registraron alrededor de 500 urgencias hospitalarias atendidas diariamente y, desde entonces, "hay saturaciones que acaban en derivaciones de unos hospitales a otros".

"Hospitales como Son Espases o Son Llàtzer presentan listas de espera de más de 50 pacientes de urgencias diarios para ser ingresados", ha alegado.

Esto ha criticado que "no se produce por ninguna circunstancia específica", como podría ser un incremento de casos de gripe u otras infecciones respiratorias entre diciembre y enero, sino que, a su manera de ver, se explica por una "falta de gestión" de la situación para "poder dar una respuesta adecuada a las necesidades de salud de la población".

En ese sentido, ha subrayado que ha habido un "empeoramiento claro" pero, lo que es "más grave", es que "no hay un rumbo en la sanidad pública" de Baleares.

Como ejemplo, Gómez indica que en la anterior legislatura, y a causa de los efectos de la pandemia, el Govern elaboró un plan de choque de listas de espera en 2022, que en el 2023 ya había dado "muy buenos resultados" hasta el punto de ser "la tercera comunidad que había conseguido bajar esta situación".

"Con la llegada de la presidenta del Govern, Marga Prohens, se deja de planificar y la inercia progresista se acaba. Ahora se ve claramente que los planes estratégicos han acabado sin que se hayan puesto en marcha nuevos. En Atención Primaria, por ejemplo, tenía un plan 2022-2025, que no se ha renovado", ha recalcado.

Por eso, Gómez ha criticado que Prohens no haya reconocido el incremento de las listas de espera en el último Debate de Política General e incluso diga que "han mejorado", cuando "la realidad es que si se miran los indicadores del IbSalut se ve que todos los indicadores han empeorado de forma muy alarmante".

El problema de fondo ha manifestado que es que los profesionales "no dan a basto" pese a que hacen un trabajo "excelente", a lo que ha añadido la "falta de interés del Govern para invertir en la sanidad pública".

Esto lo ha justificado con la situación de Atención Primaria, donde ha considerado que el Govern "esconde las cifras", cuando "antes eran públicas". "Los gobiernos progresistas siempre han apostado por la Atención Primaria pero ahora se ve un clarísimo deterioro, una falta de apuesta en Baleares", ha aseverado.

Para Gómez, esta falta de inversión y de recursos "no es casual", sino "intencionada". La exconsellera de Salud ha mantenido que, en 2023, el Govern se encontró un plan para modernizar centros y unidades básicas que ahora inaugura pero ha recriminado que "no lo ha ampliado".

"También encontró un incremento de profesionales muy notable y un plan estratégico pero todo esto no ha tenido una continuidad y ahora, cuando pides una cita y te la dan para dentro de tres semanas, la gente va a urgencias. Esta es la consecuencia, las urgencias hospitalarias se colapsan porque la Atención Primaria no da más de sí", ha mantenido.

Igualmente, ha censurado que el PP "ha dejado de invertir en infraestructuras y capital humano", al tiempo que ha afirmado que lo único que ha hecho ha sido "poner la primera piedra de un proyecto que ya se encontró hecho en Felanitx" y lo ha hecho "tres años después".

Como contraposición ha puesto en valor las actuaciones desarrolladas en la pasada legislatura, cuando se "tomaron decisiones" y se "apostó por la sanidad pública", al ampliar las urgencias de "casi todos" los hospitales.

"Todo esto provoca que las personas que pueden, se hacen un seguro privado, porque el deterioro de la sanidad pública lleva a la desconfianza por parte de la población y a pagarse un seguro privado. Es una manera de gestionar", ha concretado.