El PSOE apunta que el cese de la consellera de Vox confirma la "inestabilidad estructural" del Consell de Menorca

MENORCA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha subrayado este martes que el cese de la consellera de Vox, Maite de Medrano, confirma la "inestabilidad estructural" que sufre el Consell de Menorca.

La secretaria general del PSOE Menorca y portavoz socialista al Consell, Susana Mora, ha expresado su satisfacción por la decisión que el presidente de la institución insular, Adolfo Vilafranca, ha tomado finalmente "tras la presión política y de las reiteradas peticiones del PSOE".

De hecho, el Grupo Socialista exigió el pasado lunes la ruptura del pacto entre el PP y Vox al considerar que "ha llevado a la inestabilidad y la radicalización del gobierno del Consell de Menorca"

"Fue un acuerdo impuesto por el PP de Mallorca para conseguir la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern y ha supuesto el origen de una larga crisis, por la desconfianza manifiesta entre los socios", han indicado los socialistas.

Mora ha valorado como positivo el cese anunciado este martes por Medrano a través de las redes sociales, pero también ha mostrado su preocupación "ante el futuro inmediato". "Entre otras cuestiones de relevancia, el equipo de gobierno tiene que aprobar el presupuesto del Consell para el año que viene y no sabemos si tendrá la mayoría necesaria", ha manifestado.

"La inestabilidad se ha traducido en inoperancia por la nula gestión que ha hecho el departamento que tenía que liderar la consellera Medrano, pero también por la absoluta dejadez del PP por haber encomendado unas áreas tan importantes como Vivienda y Ocupación a un socio de quien se ha demostrado total desconfianza", ha apostillado Mora.

La portavoz socialista ha reiterado la necesidad de que el gobierno del Consell "empiece a gestionar y deje de lado las tensiones internas".

"A partir de ahora, esperamos ver un gobierno no condicionado por Vox ni por Mallorca, que no deje perder más inversiones, que no descarte proyectos empezados sin plantear alternativas y que, por fin, se ponga del lado de los menorquines", ha concluido.