Archivo - El candidato del PSOE a la alcaldía de Calvià, Alfonso Rodríguez. - PSIB - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado que los presupuestos para 2027 del Ayuntamiento de Calvià "vuelven a dejar a cero" la promoción de vivienda pública y recortan más de dos millones de euros en la limpieza de calles y playas.

Las cuentas, aprobadas este lunes en el pleno municipal con los votos favorables de PP y Vox, reducen las ayudas al alquiler, según han lamentado los socialistas.

"Después de cuatro años y con 15 millones de euros más, el alcalde presenta unas cuentas que no destinan ni un euro a promover vivienda pública", ha reprochado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Nati Francés.

En esta línea, ha cuestionado "qué respuesta se da a una familia de Calvià que busca un piso que pueda pagar, si además se recortan las ayudas al alquiler".

Los socialistas han denunciado públicamente en el pleno que el presupuesto recorta un 80 por ciento las ayudas para instalar ascensores en edificios de tres y cuatro plantas.

"Para un vecino mayor que vive en un tercero y ya no puede bajar las escaleras, tener ascensor significa poder salir a la calle por su cuenta. Eso es lo que está en juego cuando se recorta esta ayuda", ha advertido Francés.

En materia de limpieza, la formación ha subrayado que la partida pasa de 9,2 millones de euros en 2023 a poco más de siete millones en 2027. A su entender, esta reducción del presupuesto está relacionada con "la suciedad que se acumula en el municipio".

Por su parte, el candidato socialista a la alcaldía, Alfonso Rodríguez, ha criticado que PP y Vox prometieron bajar los impuestos pero que "hoy los vecinos pagan un 23 por ciento más por la tasa de basuras y ven sus calles más sucias".

"El alcalde tiene que explicar por qué, con más dinero en las arcas municipales, dedica dos millones menos a limpiarlas", ha reclamado Rodríguez.

Además, ha reprochado que los "recortes alcanzan también a Servicios Sociales", materia a la que el Ayuntamiento presupuesta casi 400.000 euros menos que en 2023, descontando el gasto del personal.

"Quien necesita que le lleven la cena a casa seguirá necesitando esa ayuda el día que el Ayuntamiento deje de prestarla. ¿Qué solución les da el alcalde a esas personas y a sus familias?", ha preguntado la portavoz socialista.

Finalmente, los socialistas han señalado que las inversiones municipales caen un 36 por ciento y que "apenas representan el 3 por ciento del presupuesto".

A su entender, PP y Vox presentan como realidades para 2027 proyectos que dependen de ingresos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) de 2026 y 2027 todavía pendientes de recaudación.

"Antes de anunciar nuevas actuaciones, el alcalde debería explicar cómo piensa resolver lo que los vecinos tienen delante cada día. En estas cuentas sí queda claro cuánto van a dedicar a promover vivienda pública en Calvià, ni un euro", ha concluido Rodríguez.