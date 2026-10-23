El PSOE denuncia que habitaciones de la residencia Bartomeu Quetglas siguen cerradas dos meses después de inundaciones - PSOE

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Felanitx ha denunciado públicamente que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) "mantiene clausuradas" dos habitaciones de la residencia Bartomeu Quetglas desde hace dos meses a causa de los desperfectos provocados por las lluvias.

En una nota de prensa, los socialistas han considerado que las instalaciones de esta residencia de personas mayores se encuentra en una situación de "abandono".

En concreto, han sostenido, el pasado 21 de agosto una tormenta provocó "graves" filtraciones de agua en el edificio y la caída de diversas placas del falso techo de estas habitaciones. Esta situación obligó a desalojar de urgencia y a recolocar a los usuarios que ocupaban estas dos estancias.

Desde entonces, siempre según el PSOE, el espacio ha quedado inutilizado "sin que se haya puesto en marcha ninguna actuación de recuperación integral".

La portavoz del partido en Felanitx, M. Gracia González, ha criticado la "parálisis" de la institución insular, subrayando que las filtraciones parecían "auténticas cascadas de agua pluvial, hasta el punto que el techo acabó cediendo".

González ha tachado la situación de "intolerable" y ha apuntado directamente al IMAS. "Estas habitaciones estaban ocupadas por usuarios. Que hayan pasado dos meses y todo continúe bloqueado es una muestra flagrante de mala gestión por parte de un servicio del Consell de Mallorca", ha criticado.

Los socialistas han subrayado que la comarca sufre una "carencia crónica" de plazas residenciales públicas para personas mayores y que la lista de espera "no para de crecer día tras día". En este sentido, han considerado "inadmisible" que se mantengan plazas públicas "bloqueadas" por "una falta de agilidad administrativa".

Con todo, han exigido al IMAS una intervención inmediata para reparar el falso techo y reabrir las habitaciones con "total garantía de seguridad".

Por otro lado, han recordado que la semana pasada ya alertaron de la situación "precaria" de la Unidad de Convalecencia de la misma residencia porque el IMAS "no había resulto a tiempo" la sustitución de uno de los sanitarios que presta atención a los usuarios.

Según el PSOE, la jubilación del antiguo responsable médico de la unidad se ha resuelto, de momento, "de manera precaria", con personal a media jornada.