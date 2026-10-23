El PSOE de Menorca acusa al PP de agravar la crisis de la vivienda por negarse alimitar el alquiler

MENORCA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha acusado este viernes al Govern del PP de agravar la crisis de la vivienda con su negativa a aplicar la ley estatal para limitar los precios del alquiler y los retrasos en las promociones de vivienda pública en la isla tras conocerse que más de 400 familias de Menorca se han incorporado este año a las listas de demandantes de vivienda del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Los socialistas han recordado que, cuando el PP llegó al Govern, había en Menorca 407 familias inscritas en las listas de demandantes de vivienda del Ibavi y 66 viviendas en construcción.

Tres años y medio después, según la formación socialista, el PP solo ha entregado 20 y todavía quedan 46 pendientes de finalizar. Además, han subrayado que "no ha comenzado ninguna de las nuevas promociones que ha ido anunciando".

Desde el PSOE han recalcado que, a esta situación, se suma el "colapso" del Ibavi, que impide que la vivienda pública llegue con la rapidez necesaria a las personas que la necesitan.

El PSOE Menorca ha considerado que el Govern debería haber acelerado las promociones que encontró iniciadas, como las de Fornells y Es Castell, entre otras, en lugar de permitir que se alargaran los plazos. Asimismo, han sostenido que debería haber impulsado con mayor celeridad las nuevas promociones iniciadas durante esta legislatura.

El PSOE Menorca ha insistido en que una de las principales causas del aumento de la demanda de vivienda pública y de los precios del alquiler es la negativa del Govern a establecer límites a los precios y a declarar zonas de mercado residencial tensionado.

Según la formación, estas medidas "permitirían contener los precios y proteger a las familias frente a los incrementos desmesurados de los alquileres".

La formación socialista también ha denunciado que los retrasos en las promociones parecen responder a una forma de actuar que prioriza el calendario electoral por encima de las necesidades de la ciudadanía.

"Los anuncios, las primeras piedras y las inauguraciones no pueden marcar el ritmo de las políticas de vivienda", han señalado desde el partido.

El secretario general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal, ha afirmado que "la situación actual en Menorca es una acumulación de mala gestión y despropósitos de Prohens, que no ha hecho nada para frenar el incremento de los precios ni para acelerar el trabajo que le dejamos hecho y que su falta de compromiso ha quedado demostrada".