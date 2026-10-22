Los puertos de Baleares reciben 1,96 millones de cruceristas hasta septiembre, un 7,2% menos

Archivo - Una mujer, con un crucero en la bahía de Palma, pasea en bicicleta. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Baleares recibieron 1,96 millones de pasajeros de cruceros entre enero y septiembre, lo que supone un descenso del 7,2% respecto al mismo periodo del año pasado.

Lo hicieron, según los datos publicados este lunes por Puertos del Estado, a bordo de 640 buques, un 2,4% menos. Solo en el noveno mes del año llegaron 327.484 cruceristas al archipiélago, a bordo de 121 cruceros.

Incluyendo línea regular y cruceros, el tráfico total se situó en los 7,9 millones de usuarios, un 3,9% menos en comparación a la registrada en 2025.

A nivel nacional, el tráfico de pasajeros rozó los 33 millones de movimientos hasta septiembre, lo que supone un descenso del 1,1%, en comparación con el mismo periodo del pasado año.

La caída se debe, principalmente, al retroceso del 2,5% en el número de pasajeros en régimen de transporte, que se limitó a 22,6 millones de desplazamientos, compensado parcialmente por el aumento del 2% en los cruceros, que acogieron a 10,5 millones de personas.

TRÁFICO DE MERCANCÍAS

Por otra parte, los puertos de Baleares, en este mismo periodo, registraron el tráfico de 16,5 millones de toneladas de mercancías, un 1,4% menos que el año pasado.

La mercancía general se ha contraído un 0,6% en los nueves primeros meses del año, con 11,9 millones de toneladas movidas. La que iba en contenedores, por contra, ha subido en el archipiélago un 4,8%, hasta las 240.602 toneladas.

Los graneles líquidos han descendido un 5,9% hasta los 1,2 millones de toneladas, mientras que los sólidos lo han hecho un 8,5% hasta las 230.642 toneladas.

En el conjunto de los puertos de interés general del Estado se han alcanzado las 420 millones de toneladas de tráfico de mercancías, un aumento del 1,2%.