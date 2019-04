PxE propone que 3.000 vecinos de Formentera voten en blanco al Senado para exigir que la Isla tenga un senador propio

Publicado 24/04/2019 9:32:41 CET

El candidato de Proposta per Eivissa al Senado, Vicent Torres, ha deseado que el domingo haya 3.000 votos en blanco en Formentera para el Senado y "tener impacto mediático a nivel nacional y reclamar que la Pitiusa menor es el único territorio de España que no tiene representación en la Cámara Alta".

También ha criticado la propuesta del PSOE de "crear una oficina de la senadora" y la sugerencia de que Formentera tenga senador propio, ya que PxE había propuesto este último punto y si Formentera no tiene senador "es porque ni PP ni PSOE han querido".

"Si todavía no hay un senador por Formentera es precisamente porque el PSOE, partido al que representa Patricia Abascal, no ha querido porque ocasiones no le han faltado", ha dicho el candidato.

Asimismo, ha reiterado que el PSOE podría haber cambiado la ley para que la menor de las Pitiusas tuviera senador, "lo mismo que el actual Govern balear, gobernado por los socialistas, que puede nombrar senadores a dedo y también lo podrían haber hecho por esta vía. No han hecho ni una cosa ni la otra".

"Realmente que Patricia Abascal lo anuncie ahora es una tomadura de pelo", ha añadido el candidato a senador de PxE.

"Si el PP y el PSOE dicen ahora que pondrán un senador para Formentera no es creíble, es hipocresía pura, porque ya han tenido muchas oportunidades de hacerlo y no lo han hecho", ha concluido.