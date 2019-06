Aparecen pintadas contra "catalanistas" en la sede de la Obra Cultural Balear

Actualizado 26/06/2019 14:26:31 CET

Pintadas vandálicas en la fachada de Can Alcover, sede de la Obra Cultural Balear (OCB).

Una pintada en la que se lee claramente 'Catalanistes not welcome, arruix' y 'Martorell Mir president', firmadas con las siglas 'MP', han aparecido este miércoles en la fachada del Centro Cultural Can Alcover, sede de la Obra Cultural Balear (OCB).

"Tenemos un problema y es que se está dejando campar a sus anchas al fascismo, o lo paramos entre todos o nos creará problemas como sociedad", ha expresado el presidente de la OCB, Josep de Luis, en declaraciones a Europa Press.

Los empleados de la entidad se han encontrado las pintadas a primera hora de este miércoles cuando se dirigían a la sede a trabajar.

"Es un tema recurrente, cada par de meses el fascismo se envalentona en Can Alcover ante la absoluta pasividad de la policía", ha lamentado de Luis, quien ha apuntado que la retirada de las pintadas corre a cargo de la propia entidad.

En este sentido, el presidente de la OCB ha avanzado que la entidad no denunciará los hechos ya que, según ha señalado, "las veces que se ha denunciado no se ha hecho nada". "En todo caso, si la Policía Nacional quiere puede actuar de oficio", ha añadido.