Rosa Cursach y Aina Amengual se disputarán la candidatura de MÉS per Mallorca al Senado

PALMA, 23 (EUROPA PRESS)

La consellera de MÉS per Mallorca en el Consell insular Rosa Cursach y la regidora de Marratxí Aina Amengual han registrado este viernes sus candidaturas para concurrir al Senado en el marco del acuerdo alcanzado con el PSIB.

Fuentes de los ecosoberanistas han explicado que una asamblea abierta a la militancia, que se celebrará esta tarde en Lloseta, decidirá y ratificará este viernes a su representante en la lista a la Cámara Alta.

El plazo finalizó este jueves pero se amplió a la mañana de este viernes tras no presentarse ninguna candidatura. El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, había adelantado --antes de que trascendiesen los nombres-- que el partido ya había encontrado esta mañana varias candidatas para presentarse al Senado.

"Ya hay candidatas, según me han comunicado, que se han presentado para ocupar ese puesto en el Senado", ha manifestado. Preguntado por sus nombres, se ha escudado en que la comisión de primarias del partido todavía no las había proclamado de forma oficial.

Quien salga elegida formará parte de coalición pactada entre los ecosoberanistas y el PSIB, que ha designado como candidata a su actual portavoz en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

CARME GOMILA, LA ÚNICA CANDIDATA AL CONGRESO

En la asamblea de este viernes la militancia de MÉS per Mallorca también tendrá que votar quién quieren que sea su candidata al Congreso de los Diputados por Baleares, escaño que tratarán de obtener con la coalición Ara Més-Front Ampli.

La única candidata es la coordinadora de la federación Ara Més y presidenta de Esquerra Republicana de Baleares, Carme Gomila. En el caso de que reciba el aval de la militancia, su nombre deberá ser ratificado en el comité federal de Ara Més que se celebrará la mañana del sábado.

Gomila, en el caso de ser designada candidata y de revalidar el escaño que obtuvo el soberanismo balear en los comicios de 2023, relevaría al hasta ahora diputado Vicenç Vidal, quien esta semana decidió no concurrir al proceso orgánico.

Vidal comunicó a la dirección de MÉS per Mallorca su decisión, horas antes de una reunión de la Ejecutiva, con el objetivo de evitar un enfrentamiento en el seno de la organización a pesar de contar con un amplio apoyo entre la militancia de los ecosoberanistas, pero no con el apoyo de Més per Menorca y Ara Eivissa para repetir al frente de la candidatura.

Apesteguia, preguntado al respecto este viernes, ha agradecido a Vidal el trabajo que ha desempeñado a lo largo de esta legislatura y de toda su trayectoria política.

"No puedo hacer otra cosa, y lo haré en la asamblea si tengo ocasión, que agradecerle su trabajo en nombre de MÉS per Mallorca. Asumir responsabilidades políticas supone un compromiso, una dedicación, una pericia y priorizar los intereses colectivos por encima de la familia, los amigos o la profesión. Ha hecho un grandísimo trabajo y además ha conseguido, con muchas dificultades, que el país avanzara en un sentido positivo", ha dicho.

Apesteguia ha asegurado que respeta la decisión de Vidal de dar un paso al lado como respetaría si hubiese decidido tratar de volver a ser el candidato de los ecosoberanistas.

"Pero creo que es una persona que cuando considera que debe dar un paso al lado siempre es desde la generosidad, que ha tenido durante toda su carrera, y con la conciencia de anteponer lo colectivo. Quiero poner en valor su decisión, que seguro que la tomó pensando en lo mejor para el proyecto", ha zanjado.