Rosario Sánchez (PSIB) celebra que el Gobierno continúe aprobando medidas para paliar los efectos del conflicto en Irán

Archivo - La vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, en declaraciones a los medios - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, ha celebrado que la Diputación Permanente del Congreso haya convalidado el decreto ley con ayudas fiscales a los combustibles para paliar la crisis de precios energéticos derivada de la crisis en Oriente Medio.

Entre otros aspectos, según ha señalado el PSIB en una nota de prensa, permitirá bajar el precio de la gasolina, congelar el precio de la luz y del gas, y dar ayudas a pescadores, agricultores y transportistas, con la finalidad de que los aumentos de precios no repercutan en la cesta de la compra.

Sánchez ha subrayado que el escudo social planteado por el Gobierno también supone "una defensa de las personas y sus puestos de trabajo", ya que prohíbe hacer despidos a las empresas que se acojan a las ayudas.

"Demostrando una vez más que el Gobierno de España siempre está al lado de las personas cuando estas lo necesitan", ha señalado la también candidata socialista a la presidencia de Baleares.

Por otro lado, ha criticado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, "aprobó hace seis meses un paquete de ayudas que todavía no ha pagado", también motivado por el incremento de precios causados por la guerra en Irán.

"Lo hemos visto estos días, de acuerdo con lo que han manifestado los transportistas, los payeses y los pescadores y los beneficiarios de estas ayudas", ha remarcado, agregando que "solo se ha pagado el 3 por ciento del total comprometido".