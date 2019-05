Ruiz (PSIB) quiere conformar gobierno en Ibiza con 11 concejales y contará con Unidas Podemos

Publicado 29/05/2019 13:56:53 CET

IBIZA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El socialista Rafel Ruiz ha confirmado que siempre ha sido "pactista" y ha defendido la unión de los progresistas en el municipio de Ibiza porque "lo que más teme la derecha es la unión de los progresistas".

"Ibiza siempre ha sido de pactos", ha declarado Ruiz en rueda de prensa tras conocerse que la Junta Electoral ha rectificado 11 mesas donde el PSIB detectó errores y los socialistas han logrado los nueve ediles que le han devuelto la alcaldía.

Ruiz ha declarado que hablará con el líder de Unidas Podemos que ha logrado dos concejales para conformar un gobierno de 11 regidores.

"En muchos territorios si hubiera habido esta unión, no se habría producido esta pérdida de gobiernos", ha insistido Ruiz, quien ha reiterado sus intenciones de pactar y marcar una hoja de ruta con Unidas Podemos.

"Hay muchas similitudes con su programa, por lo que lo natural sería que se llegara a un acuerdo", ha dicho antes de destacar que, por primera vez, el PSOE ha ganado la alcaldía de Ibiza en solitario.

En la sede socialista, Ruiz ha agradecido el apoyo de más de 5.000 electores y ha asegurado que el domingo no entendían "nada" puesto que sentían el apoyo de la gente. "Casi que así se saborea más", ha añadido, mientras agradecía la labor de sus compañeros de partido.

Entre otras cosas, ha confiado en que desde Unidas Podemos les den apoyo y ha destacado la labor de Joan Ribas de Guanyem con el que ha gobernado hasta esta legislatura. Ribas optaba a la alcaldía por Ara Eivissa, quedándose fuera de la corporación tras los comicios.

Ruiz ha reconocido que han sido días de "tensión máxima" y "nada cuadraba, parecía una pesadilla", asegurando que "nunca" había sentido tanto "aprecio y apoyo", por lo que no entendían los datos electorales.

El alcalde ha explicado que ha hablado con el candidato del PP, José Vicente Marí Bosó, ya que los dos han sufrido "mucho estos días", celebrando que el 'popular' haya mostrado sus intenciones de realizar una oposición constructiva.

También ha dicho que es "pronto" para ver qué área ocupará cada miembro de su lista, formada en su mayoría por mujeres.

TRAS LA REUNIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL

La Junta Electoral de Ibiza ha rectificado las 11 mesas electorales donde el domingo se detectaron posibles irregularidades, por lo que los socialistas recuperarán la alcaldía de Ibiza al lograr 9 concejales frente a los 8 del PP.

Asimismo, Unidas Podemos y Ciudadanos logran dos ediles, mientras que Proposta per Eivissa, Vox y Ara Eivissa han perdido los concejales asignados el pasado domingo.

La Junta Electoral se había reunido este miércoles en Ibiza con el objetivo de esclarecer si hubo algún error informático en el volcado de datos del municipio de Ibiza.

El PSIB había solicitado las actas de las distintas mesas para revisar el recuento, al haberse percatado de que en 11 no coincidía el registro manual con los datos volcados posteriormente.

La incidencia, "no intencionada" según el PSIB, no afectaría sólo a los socialistas y al PP, sino al resto de formaciones. Desde el PSOE de Ibiza explicaron también que les corresponderían casi 1.100 votos más contabilizados para Proposta per Eivissa.