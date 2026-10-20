Sant Josep cierra el balance de la dana Adam con 50 actuaciones de los servicios de emergencia

Carretera del aeropuerto de Eivissa inundada por las lluvias de la dana Adam. - POLICÍA LOCAL DE SANT JOSEP

EIVISSA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Josep ha cerrado el balance de las incidencias ocasionadas por la dana Adam tras registrar 50 actuaciones de los servicios de emergencia entre el domingo y este martes.

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha destacado que no se han tenido que lamentar daños personales y ha puesto en valor la recuperación de la normalidad en pocas horas. Además, ha agradecido la prudencia de los ciudadanos y la implicación de los servicios de emergencias y administraciones.

La zona M-1, que comprende Sant Jordi, el aeropuerto de Eivissa, Platja d'en Bossa, ses Salines y sa Carroca, ha concentrado 30 de las 50 incidencias registradas, el 60 por ciento del total.

Las principales afectaciones en la zona han sido las inundaciones en vías públicas contabilizándose un total de 11 actuaciones. Además, ha habido siete inundaciones en inmuebles y garajes y siete problemas en la red de alcantarillado.

En la zona M-2, que engloba el resto del municipio, se han atendido 20 incidencias. Entre las más destacadas hay cinco casos de obstáculos o desprendimientos sobre la calzada, cuatro caídas de árboles y tres incidencias en el cableado eléctrico. También ha habido afectaciones en el litoral en puntos como Cala de Bou, Port des Torrent, Cala Vedella y Cala Molí.

En el conjunto del municipio, las inundaciones de vías públicas han sido las más frecuentes --con 13 actuaciones--, seguidas de los problemas de alcantarillado y drenaje --con nueve incidencias--, y de inundaciones en inmuebles y garajes --con siete--. También se han registrado obstáculos y desperfectos en la calzada, caídas de vegetación y otras afecciones puntuales.

El Ayuntamiento activó el Plan de Emergencias Municipal el domingo 18 de octubre un poco más tarde de las 11.30 horas y, desde entonces, ha mantenido el seguimiento del episodio en coordinación con la Dirección General de Emergencias del Govern, a través del 112, los Bomberos de Eivissa, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), los servicios de carreteras, los equipos de mantenimiento municipal y las empresas responsables de los servicios de agua y saneamiento.

El dispositivo municipal ha contado con la participación de la Policía Local, los operarios municipales de mantenimiento y el voluntariado de Protección Civil de Sant Josep.