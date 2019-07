Satse dice que el IbSalut deniega al personal sanitario de Baleares permisos por intervención quirúrgica de familiares

Publicado 09/07/2019 10:24:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse Baleares ha señalado este martes que el Servicio de Salud (IbSalut) deniega al personal sanitario de las Islas permisos por intervención quirúrgica de familiares de primer grado (hijos, padres, madres), según ha informado el sindicato en una nota.

Desde Satse aseguran que el IbSalut deniega permisos al personal sanitario para acompañar y cuidar a hijos menores que han sido sometidos a una cirugía mayor ambulatoria pediátrica, que requiere de anestesia general.

En este sentido, han apuntado que la gerencia del Hospital de Son Espases eliminó en mayo el permiso por cirugía mayor ambulatoria, que se concedía siempre que la anestesia fuera general y cuando el profesional justificara la necesidad de cuidados especiales en el domicilio para acompañar al familiar.

"INTERPRETACIÓN RETORCIDA"

"Resulta paradójico: si ingresan a mi hija me dan el permiso, pero si yo me hago cargo de sus cuidados y me la llevo a casa, me lo deniegan", ha expresado la secretaria de Acción Sindical de Satse Baleares, Celsa García.

Según censura el sindicato de enfermería, el IbSalut esgrime que por un mismo familiar y un mismo proceso patológico el profesional sanitario solo tiene derecho a disfrutar del permiso una vez en su vida, además de tener que presentar el justificante de ingreso hospitalario e informes médicos del familiar.

"Es una interpretación absolutamente retorcida y restrictiva que puede atentar contra la privacidad y vulnerar la ley de protección de datos del paciente, exigimos al IbSalut que termine con esta política de denegación injustificada de permisos que supone una discriminación hacia el personal sanitario", han resuelto.