Sebastià Sagreras encabezará la lista del PP al Senado por Mallorca

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens y el portavoz del grupo Popular del Parlament Balear, Sebastià Sagreras. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, encabezará la lista de la formación al Senado por Mallorca, según ha informado este viernes el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

Sagreras, además de portavoz en la Cámara balear esta legislatura, es coordinador del partido en el archipiélago. Fue alcalde de Campos entre 2011 y 2019 y en su segunda legislatura en el Parlament ha ocupado la portavocía del grupo.