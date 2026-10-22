El Servicio de Control del Litoral de Baleares realiza más de 1.700 comprobaciones en los últimos meses - CAIB

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Control y Vigilancia del Litoral ha realizado 1.771 comprobaciones, que han abarcado desde el chárter, los fondeos, la protección de la posidonia, los campos de boyas y otras actividades náuticas, a lo largo de los últimos meses.

En Mallorca se han hecho 1.600 comprobaciones entre el 4 de junio y el 16 de octubre, con 91 actas de inspección y 16 boletines de denuncia; en Menorca han sido 77 entre el 27 de mayo y el 16 de octubre, con 38 actas y nueve boletines; y en Eivissa y Formentera se han contabilizado 94 actuaciones entre el 22 de junio y el 13 de octubre, con 21 actas y 23 boletines.

Estos datos han sido presentados en la reunión que la Mesa Náutica de Baleares ha celebrado la mañana de este jueves con la presencia del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y el director general de Puertos Transporte Marítimo, Antoni Mercant.

Durante la sesión también se ha presentado el balance de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo, que hasta el 16 de octubre de 2026 ha iniciado 95 expedientes sancionadores. A estos se añaden aproximadamente 130 pendientes de iniciar, correspondientes a hechos del verano de este año.

Asimismo, las diligencias previas abiertas en 2026 a dos empresas por anunciar el alquiler de embarcaciones matriculadas en lista séptima, destinada al uso privado, han dado lugar a la retirada de estos anuncios.

También se encuentra en tramitación un expediente sancionador por el arrendamiento de embarcaciones inscritas en esa lista, ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.

ALQUILER DE EMBARCACIONES Y PREVENCIÓN DEL INTRUSISMO

Otro de los temas que se ha abordado durante la reunión ha sido la exigencia de disponer de la licencia o titulación náutica correspondiente para manejar embarcaciones de motor de alquiler de hasta cinco metros de eslora y una potencia máxima de 15 CV, en vigor desde el pasado 1 de octubre.

El cambio mantiene la exención para el uso privado de estas pequeñas embarcaciones de motor, pero la elimina cuando se destinan al arrendamiento náutico. La modificación responde al elevado número de incidentes y accidentes registrados en estas actividades y afecta directamente a las condiciones de prestación del servicio de alquiler.

También se han analizado las aportaciones de las asociaciones del sector sobre las prácticas irregulares en el chárter, las excursiones marítimas y el transporte de pasajeros. Entre las situaciones señaladas figuran la venta de plazas individuales en embarcaciones destinadas al alquiler, la utilización comercial de barcos de uso privado y los embarques y desembarques en lugares no autorizados.

Las entidades han planteado reforzar la coordinación entre las administraciones competentes, mejorar la supervisión de las ofertas comercializadas a través de plataformas digitales y comprobar que las actividades desarrolladas se ajustan a las autorizaciones disponibles.

También han propuesto avanzar hacia un plan integral de prevención y lucha contra el intrusismo náutico, dirigido a proteger a los usuarios, preservar el litoral y garantizar unas condiciones de competencia equitativas.

CASI 6.000 ALUMNOS

En el ámbito educativo, se han presentado los resultados de la II Setmana Blava, en la que han participado 5.779 alumnos de 101 centros educativos y 28 clubes náuticos y marinas, frente a los 3.382 alumnos de 68 centros de la primera edición.

De cara a 2027, las propuestas trabajadas con la Conselleria de Educación y Universidades incluyen ampliar la oferta de actividades en Formentera, incrementar las opciones de deportes náuticos adaptados y revisar la financiación del transporte para ajustarla a las necesidades de los centros con mayores costes de desplazamiento. También se plantea incorporar una encuesta de valoración del profesorado para mejorar las siguientes ediciones.

Finalmente, se ha presentado la adaptación del funcionamiento de las comisiones técnicas mediante un buzón permanente de aportaciones, para que las entidades integrantes de la Mesa puedan trasladar propuestas, observaciones y necesidades entre sesiones.