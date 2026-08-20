El Servicio de Vigilancia del Litoral levanta 17 actas y formula cinco denuncias en la primera quincena de agosto

Servicio de Vigilancia del Litoral - CAIB

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Vigilancia, Inspección y Control del Litoral del Govern ha realizado 46 inspecciones entre el 1 y el 16 de agosto en Mallorca, Menorca y Eivissa, unas actuaciones que han derivado en 17 actas y cinco denuncias.

Por islas, Mallorca concentra el mayor número de actuaciones, con 23 inspecciones, nueve actas y una denuncia durante la primera quincena de agosto, según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en un comunicado.

El dispositivo, gestionado por PortsIB, mantiene durante las semanas de mayor actividad náutica una presencia continuada en el litoral para reforzar el cumplimiento de la normativa y detectar posibles irregularidades.

Los controles se han desarrollado en puntos como el Barcarès, es Trenc y sa Ràpita, es Carbó, Sóller, sa Foradada, el litoral de la Serra de Tramuntana, Santa Ponça, Peguera, cala Fornells, cala Tuent, Formentor, cala Gat, la Colònia de Sant Jordi, cala Gamba, Ccala Blava y las Islas Malgrats.

En Menorca se han llevado a cabo 12 inspecciones, que han comportado cuatro actas y dos denuncias. El servicio ha visitado, entre otras zonas, Ciutadella, Sant Tomàs, el puerto de Maó, la playa de Macarella, cala en Turqueta, la bahía de Fornells, cala Degollador, cala en Blanes y Santandria.

Por su parte, en Eivissa se han efectuado 11 inspecciones, con un resultado de cuatro actas y dos denuncias. Los controles han llegado a Sant Antoni de Portmany, caló d'en Serral, Santa Eulària, Portinatx, Benirràs, cala d'Hort, sa Foradada, cala Salada, Port des Torrent, cala Bassa, cala Gració, caló des Moro y Porroig.

Las actuaciones se han centrado principalmente en el control de la actividad de chárter, los fondeos y los campos de boyas, así como en otros ámbitos vinculados al transporte marítimo y, en el caso de Eivissa, la protección de la posidonia.

El Servicio de Vigilancia, Inspección y Control dispone esta temporada de 22 embarcaciones operativas distribuidas entre las islas, con las que se llevan a cabo actuaciones programadas y también se da respuesta a avisos sobre posibles irregularidades relacionadas con la actividad marítima.

El dispositivo se complementa con la octava campaña específica contra el chárter náutico ilegal, con especial incidencia durante los meses de mayor presión sobre el litoral.

Según la Conselleria, el objetivo es incrementar la presencia inspectora, garantizar que las empresas y embarcaciones cumplen la normativa y contribuir a ordenar la actividad náutica durante las semanas de máxima afluencia.

La ciudadanía, los ayuntamientos y los profesionales del sector pueden comunicar posibles irregularidades al Servicio de Vigilancia del Litoral a través del correo vigilancia@portsib.es, aportando, siempre que sea posible, fotografías, vídeos, ubicación o cualquier otra información que pueda facilitar la intervención de los inspectores.