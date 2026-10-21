Siguen los trabajos para eliminar acumulaciones de agua en Formentera, con la mayoría de incidentes resueltos

Imágenes de inundaciones en Formentera provocadas por la dana Adam. - CONSELL DE FORMENTERA

EIVISSA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de las intervenciones por la dana Adam en la isla de Formentera han sido resueltas, aunque continúan los trabajos para eliminar acumulaciones de agua.

Así lo ha comprobado este miércoles el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, que ha visitado Formentera para conocer las afectaciones provocadas por el temporal.

Los servicios de emergencia han realizado más de 100 intervenciones en puntos de Formentera durante la dana, la mayoría por inundaciones, acumulaciones de agua e incidencias causadas por las precipitaciones.

Según ha informado el Consell en un comunicado, en es Pujols los servicios de emergencia trabajan en la extracción del agua acumulada en dos aparcamientos. Para ello, utilizan bombas de extracción para reducir el nivel y recuperar la normalidad.

La institución, además, ha explicado que este miércoles se ha tenido que cerrar el acceso a cala Saona ante el riesgo que presenta la zona para la seguridad de los ciudadanos.

Según ha destacado además, la coordinación entre servicios ha permitido atender las incidencias registradas y actuar en los puntos afectados.

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha agradecido el trabajo y esfuerzo de los profesionales y voluntarios y ha resaltado la importancia de la colaboración entre administraciones, destacando también la visita de Gárriz.

El director general, por su parte, ha destacado la importancia de trabajar en la prevención y hacerlo con previsión. "El trabajo coordinado entre instituciones, organismos y cuerpos de emergencias es clave en este tipo de situaciones como tambén lo es la concienciación ciudadana", ha afirmado.

Desde el Consell han señalado que la danas de las últimas temporadas obligan a analizar puntos de la red de caminos e infraestructuras para comprobar si necesitan actuaciones diferentes de las reparaciones habituales.

Portas ha insistido en que la prioridad es acabar de resolver las incidencias y recuperar la normalidad, pero también se debe estudiar, con criterios técnicos y en coordinación con las administraciones competentes, qué mejoras pueden ayudar a reducir las afectaciones de futuros episodios de lluvias intensas".