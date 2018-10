Simebal Ibiza valora la manifestación porque "no se puede permitir que se limite la calidad en la sanidad por el idioma"

Publicado 19/02/2018 11:21:59 CET

IBIZA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Baleares (Simbela) en Ibiza ha valorado este lunes que miles de personas se hayan manifestado este domingo en Palma en contra del requisito del catalán en el IbSalut ya que la "sociedad civil se ha dado cuenta de la realidad y no se puede permitir que se nos limite de alguna manera tener calidad en la sanidad pública por culpa del idioma y nos parece muy positivo que la gente salga a la calle y muestre su manera de pensar", ha declarado el delegado en las Pitiusas, Carlos Rodríguez.

"Esto irá a más y eso que, de alguna forma, somos una sociedad bastante parada en el sentido de salir a protestar y reconocer nuestras inquietudes", ha añadido.

Desde el sindicato han reconocido que, de cara a la concentración prevista este jueves en Ibiza, aún no han elaborado el mensaje a transmitir "con exactitud", aunque en el acto se exigirá que el catalán "sea un mérito y no un requisito".

"Queremos que la sanidad pública en Ibiza sea de la máxima calidad y para eso necesitamos que no haya barreras o muros y que cualquier médico español o europeo pueda venir aquí sin más problemas", han declarado desde el sindicato a Europa Press.

Simebal ha confiado en que el Govern "rectifique, tenga sentido común y se dé cuenta de que estamos en España y no podemos limitar la llegada de médicos con un título homologado". "No nos moverán y seguiremos protestando porque creemos que es lo justo. Como paciente, en cualquier momento me gustaría ser atendido por alguien que me dé garantías y seguridad y sin listas de espera enormes porque hay huecos en determinadas especialidades", ha añadido el delegado.

Inicialmente, según ha explicado, el Sindicato Médico llevará a cabo su protesta este jueves a las 11.00 horas frente al Hospital Can Misses de Ibiza junto al CSIF, "el otro sindicato que ha sido coherente y nos sabe muy mal que el resto de sindicatos haya claudicado y creemos que a la larga se arrepentirán de esta situación", ha concluido.