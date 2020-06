El sindicato policial SUP exige a Vidal "que rectifique" por afirmar que en España hay violencia policial

El senador autonómico, Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca - MÉS PER MALLORCA

PALMA DE MALLORCA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha exigido este viernes al senador de MÉS per Mallorca Vicenç Vidal "que rectifique" por afirmar que "la violencia policial es un hecho en los Estados Unidos, pero también en España".

En un comunicado, el SUP ha lamentado que "no es la primera vez" que miembros de MÉS realizan declaraciones de este tipo. "Apenas hace unos meses, sin justificación alguna, decían que la Policía no estaba integrada en la sociedad balear", han protestado desde el SUP.

El sindicato ha reprochado a MÉS que busque "el minuto de gloria" en el Senado "faltando de nuevo al respeto" a los agentes de Policía.

"Nuestras fuerzas de seguridad están integradas por personas profesionales, capacitadas, formadas para ejercer la actividad que realizan, ajustando su actuación siempre a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Somos una de las instituciones mejor valoradas, año tras año por nuestra sociedad", han subrayado.

El SUP ha aconsejado al senador que pregunte "cuántos policías y guardias civiles han sido infectados por el COVID-19 durante esta pandemia", con qué medios han contado y "cuántos y cuáles son los altos cargos públicos en Baleares que perciben 22.000 euros anuales en concepto de residencia sin tener que justificarlo".