La Sinfónica de Baleares finaliza el ciclo 'Estius Simfònics 2023' con el pianista Dmytro Choni y la soprano Olena Tokar

PALMA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares finalizará el ciclo 'Estius Simfònics 2023' con la interpretación del Concierto para piano número 3 de Beethoven de la mano del pianista solista Dmytro Choni, y obras y aries de Verdi, Dvorak, Puccini, Gounod y Lehár con la soprano Olena Tokar.

Según ha informado la Sinfónica este lunes en un comunicado, la cita musical será este miércoles a las 22.00 horas en el Castillo de Bellver. Se trata del quinto concierto en este espacio y estará dirigido por Pablo Mielgo.

El Concierto para piano número 3 de Beethoven fue compuesto entre 1800 y 1803 y está estructurado en tres movimientos. La Orquesta ha resaltado, además, que es una obra de gran relevancia del clasicismo con rasgos románticos, dramáticos y de gran exigencia técnica.

Asimismo, sobre el pianista Dmytro Choni, han recordado que obtuvo la Medalla de Bronce en el 16º Concurso Internacional de Piano Van Cliburn en junio de 2022. Antes ya había llamado la atención en el ámbito internacional, habiendo ganado varios premios y galardones, entre los que destacan el Concurso Internacional de Piano Paloma O'Shea de Santander International, en 2018; el Concurso Internacional de Piano de Leeds, en 2021; y el Bösendorfer USASU de Estados Unidos, en 2019.

Por su parte, de Olena Tokar han explicado que se graduó en el Instituto de Música de Lugansk y continuó sus estudios en la Academia Nacional de Música Chaikovski en Kiev, y en la Universidad de Música y Teatro de Leipzig. Fue miembro del Young Singers Project en el Festival de Salzburgo (2011), donde tuvo la oportunidad de participar en clases magistrales con artistas de renombre, como por ejemplo Ileana Cotrubas, Christa Ludwig, Michael Schade y Alfred Brendel.

Olena fue finalista en el Concurso Ferruccio Tagliavini de Austria (2012), así como en el Concurso Francisco Viñas. El mismo año, recibió el primer premio en el Concurso Lortzing, de Leipzig, y en el Concurso Internacional ARD, de Múnich.

También fue finalista en el reconocido Concurso de la BBC Cardiff Singer of the World (2013), y gracias a esto formó parte del programa BBC New Generation Artist entre 2013 y 2015.

La Orquesta Sinfónica de Baleares pondrá punto final en verano y a la temporada 2022-2023 con la participación en el Festival Jefe Rocat el 4 y 6 de agosto, y en la 62ª edición del Festival de Pollença el 12 de agosto.

TEMPORADA 2023-2024

La temporada 2023-2024, que se desarrollará de septiembre a mayo, incluye tres ciclos de abonos con 18 conciertos y continúa apostando por la participación de artistas de las Islas como el violinista Francisco Fullana, la soprano Maria Camps, el tenor Joan Lainez, así como un concierto homenajeo al guitarrista Gabriel Estarellas dirigido por su hijo e interpretado por Antonio Perelló.

De los tres ciclos de abono, el Auditorio de Palma acogerá ocho conciertos; el Trui Teatre, cuatro; y el Teatre Principal de Palma, seis.

El primer concierto será el 27 de septiembre en el Principal con el Coro UMA de Mallorca para interpretar algunas de las bandas sonoras más famosas del cine.

Para el cierre, el 9 de mayo, el Auditorio de Palma acogerá la Sinfonía número 36, K.425, de Mozart, y las Danzas sinfónicas de Rakhmàninov con la dirección de Joshua Weilerstein.

Los abonos estarán disponibles a partir del 4 de septiembre (Ciclo Auditorio de Palma); el 7 de septiembre (Ciclo Trui Teatre) y 5 de septiembre (Ciclo Teatre Principal de Palma).