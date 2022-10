La Sinfónica de Baleares ofrece este jueves un concierto familiar con música de Disney en el marco del programa Educa

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares (OSIB) ofrecerá este jueves un concierto familiar con música de Disney en el Trui Teatre en el marco del programa Educa.

Según ha informado la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura este lunes en nota de prensa, la OSIB contará con la participación de cantantes como Cristina Llorente, Judith Tobella y el Coro UMA Estudis Arts Escèniques. Además, el espectáculo audiovisual será presentado por Nigel Carter y estará dirigido por el director titular de la OSIB, Pablo Mielgo.

Las entradas, que se pueden comprar en la web de la Sinfónica y las taquillas de Trui Teatre, tienen un precio de diez euros, reducido a cinco para menores de 2 a 12 años.

El concierto arrancará con la canción de 'La Bella y la Bestia' y le seguirán otras como 'Journey to the Past' (Anastasia), 'Part of your world' (La sirenita), 'For the first time in forever' (Frozen), 'How Far I Will Go' (Moana), 'Never enough' (The greatest showman), 'A dream is a wish' (La cenicienta), 'Sound of music' (Medley), 'When you believe' (Príncipe de Egipto) y 'This is me' (The Greatest Showman).

Además, un total de 3.000 menores de escuelas de Mallorca también verán este espectáculo en las tres funciones escolares que ofrecerá la OSIB los días 26 (a las 10.00 y 11.45 horas) y 27 de octubre (a las 10.00 horas).

Según el Govern, la Sinfónica lleva a cabo este tipo de iniciativas, enmarcadas en el programa Educa, con el fin de consolidar los objetivos pedagógicos y acercar la orquesta al público, de forma que se establezca también una relación de complicidad y proximidad entre éste y la OSIB. Asimismo, busca fomentar la experiencia musical en vivo, los instrumentos que forman la orquestación de las obras seleccionadas y los elementos del lenguaje de la partitura.

Por tal motivo, además de este espectáculo, la Sinfónica ofrecerá dos programas escolares más durante la temporada 2022-2023 en el Teatro Principal de Palma.

Por un lado, el 24 y 25 de enero se ofrecerá 'El secreto del viento Azul', un cuento musical de Belén Otxotorena en el que la sección de instrumentos de viento, madera, metal y percusión serán protagonistas.

Por otro lado, el 21, 22 y 23 de marzo se ofrecerá el programa Storm FX, que muestra de qué manera la misma idea --el retrato orquestal de una tormenta-- ha inspirado a compositores de diferentes épocas musicales.

El público participará creando su propia tormenta sonora y se verá como los dioses de la tormenta de diferentes culturas y civilizaciones ayudarán los músicos a sobrevivir a la adversidad meteorológica.