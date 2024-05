Socialistas de Alcúdia acusan al equipo de gobierno de "abandonar" a la comunidad educativa del municipio

PALMA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas de Alcúdia han acusado al equipo de gobierno de "abandonar" a la comunidad educativa del municipio que, después de más de 20 años, ha dejado de tener a su alcance el Servicio Municipal de Orientación Educativa (SMOE) "por el pacto PP-Vox y UxA".

En nota de prensa, el PSIB-PSOE ha lamentado que alumnos y familias de Alcúdia ya no tienen a su alcance el SMOE. La corporación municipal, con la alcaldesa Fina Linares al frente, ha decidido no dotar este servicio para el curso 2023-2024, y no garantiza que se pueda continuar en el curso próximo. Por ello, los Socialistas de Alcúdia temen que se deje a la comunidad educativa sin un servicio que en su opinión ha sido un referente en los más de 20 años que lleva funcionando.

El servicio ha dado asistencia emocional, social, psicológica y académica de manera ininterrumpida, hasta que el actual equipo de gobierno ha decidido dejar de prestarlo, en una decisión que resulta "traumática para los alumnos que lo han usado hasta el curso pasado", en palabras de la portavoz socialista Bàrbara Rebassa.

Los principales destinatarios de este servicio eran alumnos de infantil y primaria. El servicio disponía de un agente del SMOE en cada centro del municipio y, según han explicado los Socialistas de Alcúdia, a través de este contacto ha sido posible detectar posibles problemas de inadaptación de los alumnos en los centros, y actuar según cada caso.

El regidor socialista Joan Gaspar Vallori ha recordado que durante estos años "el servicio ha fomentado la inclusión social y cultural de los niños y sus familias, ha facilitado medidas para evitar el fracaso escolar, además de ofrecer apoyo a las familias", en lo que, a su modo de ver, suponía un eficaz trabajo de primera intervención ante posibles situaciones de riesgo.

Según los Socialistas de Alcúdia, el servicio también se ha revelado muy útil para la detección de problemas emocionales entre el alumnado, abandono escolar, la prevención de conductas autolíticas, o la protección ante el acceso incontrolado a contenidos inadecuados a través de las redes.

Con todo, para los Socialistas de Alcúdia, la eliminación del SMOE se suma a otras muestras de "dejadez" del equipo de gobierno del municipio respecto a la comunidad educativa, como haber convocado por mayo el Consejo Escolar de Alcúdia, 10 meses después de empezar la legislatura, y cuando el curso 2023-2024 afronta su último trimestre. "Este es el principal punto de encuentro de la comunidad educativa de Alcúdia, y la alcaldesa Linares no ha creído oportuno convocarlo hasta las postrimerías del curso", ha afirmado Vallori.