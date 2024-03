Los socialistas tienen "dudas" del proyecto de PP y Vox para usar los 104 millones de euros de remanente del Consell

Cladera: "Galmés no tiene excusa para no hacer acción de gobierno pero, para eso, hace falta que no esté tanto fuera de Mallorca"



PALMA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas tienen "dudas" del proyecto de Partido Popular y Vox para usar los 104 millones de euros de remanente del Consell de Mallorca.

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha recordado como, en el pasado pleno, el equipo de gobierno insular, de PP y Vox, dio a conocer la cifra de 104 millones de euros de remanente de tesorería una vez hecha la liquidación presupuestaria del ejercicio 2023.

En concreto, el Consell dispone de una partida de 88 millones, mientras el IMAS tiene casi nueve y el resto de entes de la institución (IEHM, CMMM, ADT, CSdT y el CBAT) suman otros siete.

Dado que sigue en vigor la suspensión del cumplimiento de las reglas fiscales dictadas por la ley Montoro de 2012, para las entidades locales, se entiende que el Consell está en disposición de activar este remanente para inversión dentro del ejercicio en curso.

Pero la portavoz socialista, Catalina Cladera, ha expresado este martes sus "dudas" sobre la utilidad que el equipo de gobierno de PP y Vox en el Consell pueda extraer de estos recursos que se suman a los ya previstos dentro del presupuesto 2024 de la institución.

"Dudamos que Galmés tenga un proyecto propio para aplicar este remanente", ha afirmado Cladera, considerando que, en estos ocho primeros meses de legislatura, Galmés "ha vivido de la renta de una buena gestión y de los proyectos dejados por los socialistas".

Así, Cladera cree que con todos estos recursos, Galmés "no tiene ninguna excusa para hacer acción de gobierno, pero para hacerlo tiene que estar en Mallorca y no fuera", ha incidido, en relación a los frecuentes viajes del presidente del Consell y miembros de su equipo para acciones de representación.

Cladera ha expuesto una hoja de ruta clara, "que los socialistas ya tendríamos en el punto de mira" para activar esta financiación vía remanente en temas que sirvan a los ciudadanos de Mallorca.

La portavoz socialista cree prioritario reactivar el escudo social para los mallorquines, con acciones como la reducción de las listas de espera para plazas de residencia de gente mayor "que no se ha reducido en los ocho meses de legislatura", la compra del edificio de las Hermanitas de los pobres en Palma, el incremento de la aplicación de SAID, o el refuerzo de la atención social municipal.

En el apartado de inversión, Cladera ha apuntado a varios proyectos que podrían ser impulsados con la financiación disponible, como la mejora de las infraestructuras deportivas municipales, el impulso de los nuevos parques de Bomberos y la ampliación de los existentes, o la adquisición de suelo público para destinarlo a hacer vivienda social.

"Si Galmés no tiene proyectos, nosotros le ofrecemos nuestras ideas", ha afirmado Cladera, que ha reafirmado la voluntad de "saber qué quiere hacer" Galmés "con estos más de 103 millones de euros", teniendo en cuenta que en la primera ocasión que ha tenido en esta legislatura, ha preferido destinar 43 millones de euros de todos los mallorquines a la tarifa de Tirme, sin que esta aportación haya servido para bajar este precio público por el tratamiento de los residuos sólidos urbanos ni un solo euro con respecto a la tarifa pactada con la concesionaria durante la pasada legislatura.

LAMENTAN QUE GALMÉS "NO DA LA TALLA"

Cladera ha repasado asimismo algunas de las cuestiones suscitadas durante el maratoniano pleno del Consell del pasado jueves, que empezó con la "decepción" que provocó la reacción de Galmés ante la, según los socialistas, nueva vulneración de la normativa sobre Memoria Democrática por parte de Vox, que volvió a enaltecer el golpe de estado franquista y antidemocrático.

La portavoz socialista ha seguido instando al Govern a que acelere la instrucción del caso, y que lo eleve a las instancias competentes por la apología del franquismo que suponen estas afirmaciones y la laxitud de Galmés en su condena, ha opinado.

Finalmente, Cladera ha acusado Galmés de "hacer victimismo" en relación a un viaje particular a Andorra, cuando en realidad "ha extendido una sombra de duda que ha creado él mismo, mezclando a su familia, por haber ido a la misma estación de esquí y en fechas prácticamente coincidentes con el grupo de 61 jóvenes mallorquines subvencionados a través de un programa del Consell de Mallorca".

Los socialistas todavía no han recibido respuestas a las solicitudes de información pedida, en lo que han considerado una nueva demostración de la "falta de transparencia de un presidente del Consell que viaja cada semana, y no hay manera de saber que se gasta en cada viaje por que la página del portal de transparencia no se actualiza correctamente y no se da la información que se solicita".