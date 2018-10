Socías niega que intentase "disculpar a nadie" en torno al caso Facturas aunque defiende que "no hubo enriquecimiento"

Actualizado 10/12/2008 21:31:15 CET

El delegado del Gobierno remarca que no había "ningún lujo" entre los muebles comprados ya que "no eran de Roche-Bobois, sino de Ikea y Leroy Merlin"

PALMA DE MALLORCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, negó hoy que haya intentado "disculpar a nadie" con sus declaraciones efectuadas el pasado lunes en torno a los tres altos mandos de la Guardia Civil que entre ayer y hoy han declarado en el juicio por el caso Facturas, aunque defendió que la falsificación de la que se les acusa "no fue para enriquecerse" sino para amueblar la vivienda oficial del coronel Javier García Peña.

En declaraciones efectuadas a los medios tras la reunión mantenida con alcaldes y representantes municipales de las islas, Socías alegó que "en ningún momento" ha intentado "justificar nada" sino al contrario, "fui muy claro" cuando apuntó que los acusados deberían haber tenido "mucho más cuidado como servidores públicos que eran", pese a que consideró que en la actuación de los tres agentes de la Benemérita, "no hubo ánimo de hacer daño".

Es así como respondió a las críticas efectuadas esta mañana por el ex secretario general de la Agrupación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Joan Miquel Perpinyà, quien recriminó la actitud "de disculpa" de Socías ante el caso Facturas. Sin embargo, el representante del Gobierno central en las islas incidió en que "nadie se ha llevado dinero a su bolsillo" aunque como funcionarios públicos "deben ser muy respetuosos con la Ley".

"Falsificaron unas facturas para hacer una actuación no contemplada en el presupuesto que Peña tenía asignado", aseveró Socías, quien subrayó que los funcionarios "debemos ser los primeros en dar ejemplo y no falsificar, pese a que en este caso no fue para enriquecerse sino para amueblar una vivienda". En relación con los muebles, también defendió que "no es que sean de Roche-Bobois, sino de Ikea y Leroy Merlin", por lo que "no había ningún lujo".

"Sí que se hizo mal porque se falsificaron facturas, pero la justicia será la que determinará en qué tipo de responsabilidad han incurrido los actores de este desgraciado suceso", remarcó el delegado.

En relación con las declaraciones de Perpinyà, realizadas a su salida del juicio por el caso Facturas, Socías aseguró no tener "nada que comentar" aunque consideró que el ex secretario atraviesa una situación "complicada" en la Guardia Civil a nivel disciplinario, de modo que "entiendo que sus declaraciones puedan verse condicionadas por ello".

AYUDAS MAYORES EN DETERMINADOS ESCALAFONES

Tal y como comentó, lleva "muchos años trabajando en una agrupación no reconocida legalmente, intentando mejorar la calidad de vida de los guardias, y seguramente estas críticas que ha hecho a raíz del juicio tendrían más validez en otras circunstancias". Según aclaró respecto a las ayudas reservadas a los jefes de comandancia, se otorgan cuando hay traslados por mudanza y son mayores en según que escalones, pero "se perciben en todos", como los periodos de permiso. "Cuando se sube de escalafón muchas veces son mayores", recalcó.

En concreto, Perpinyà reclamó hoy reformas integrales en el seno del Instituto Armado a fin de evitar que se produzcan "privilegios asquerosos" como los del caso Facturas -cuyo juicio quedó hoy visto para sentencia-, por no haberse adaptado el Instituto Armado a los controles y parámetros democráticos actuales. Con las declaraciones de los cuatro acusados del caso ha quedado "patente", en su opinión, que los altos mandos de la Guardia Civil cuentan con unos "privilegios inexplicables en el siglo XXI y derivados de la época de Franco".