El Solleric se suma a la Nit de l'Art con 'Confía en que estos días pasarán', de Mark Titchner

PALMA DE MALLORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Casal Solleric se ha sumado a la Nit de l'Art 2020 con 'Confía en que estos días pasarán', una propuesta de Mark Titchner para el BOX 27 sobre "el aquí y el ahora".

El teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma, Antoni Noguera, la directora general de Artes Visuales, Aina Bauzá, y el comisario Tolo Cañellas han presentado este miércoles la propuesta.

Según han señalado 'Confía en que estos días pasarán' es un mensaje claro y directo en formato publicitario que conecta el Solleric con el espacio público que permanecerá en el Box hasta el 29 de noviembre.

El concepto que expresa Titchner, han apuntado, es abierto y reflexivo y posiciona en el tiempo que se está viviendo, "en el aquí y el ahora" y, según Bauzá, habla del futuro con una "fina ironía que puede abrir un gran debate".

La obra, ha añadido Cañellas, es una adaptación y prolongación del proyecto 'Please Believe these days Will pass (2012-2020), con qué Titchner inundó las calles de diez ciudades del Reino Unido en formado póster, en multitud de marquesinas publicitarias y paredes durante el periodo inicial del confinamiento a causa de la pandemia.

Cañellas ha explicado que Titchner explora las tensiones entre los diferentes sistemas de creencias -religiosos, científicos o políticos- centrándose en la investigación del poder de las palabras y el lenguaje en el inconsciente colectivo.

A pesar de que inicialmente el mensaje pueda parecer "frívolo", ha apuntado, el hecho de repetirlo intencionadamente en estas ciudades, hace que se convierta en una especie de mantra, y por tanto en un elemento "sanador".

Por su parte, Mark Titchner ha explicado que busca la reflexión sobre lo que alguien puede pensar al pasar ante su obra y ver el cartel.

Por eso, ha apuntado, utiliza palabras "breves, concisas y afiladas".

CENTRO LIGADO A LA EXCELENCIA

Noguera ha resaltado que de nuevo el Solleric se convierte en un centro ligado a la excelencia y que no se ha querido perder una de las citas marcadas en el calendario de la ciudad.

Según ha señalado, el BOX es uno de los proyectos "más consolidados" del Casal Solleric y es una ventana que, a lo largo de su historia, ha conjugado artistas como Carles Congonst o Azucena Vieites, y también jóvenes y prometedores creadores como M Reme Silvestre o Laura Torres.

Mark Titchner ha realizado gran parte de su producción en el ámbito del espacio público, tanto en Reino Unido como a nivel internacional.

La línea actual de trabajo del artista bebe directamente del arte conceptual de mediados de los años 60 del siglo pasado y de sus pioneros Joseph Kosuth, Robert Barry, Lawrence Weiner y Douglas Huebler, que centran prioritariamente sus trabajos al espacio público.